Tiyatrocuların yeni görevleri şoke etti. Kimisi çaycı oldu kimisi köpek bakım evine atandı

31 Mart yerel seçimlerde Mersin Tarsus Belediyesi’ni kazanan Ali Boltaç belediyeyi borçla ve boş bir kasayla devraldıklarını açıklamış ve bütçe krizi nedeniyle 2019 yılında kurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun kapatılacağını duyurmuştu.

Bu açıklamaların ardından Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun tüm faaliyetleri durduruldu, festival ve davetleri iptal edildi.

Tarsus Şehir Tiyatrosu ile ilgili alınan karar tiyatro camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

SANATÇILAR ÇAY OCAĞINA, KÖPEK BAKIMEVİNE ATANDI

Tarsus Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Murat Çapar, Veteriner Hizmetleri bünyesindeki köpek bakımevinde görevlendirildi.

Bazı sanatçılar ise çay ocağına verildi. Bazı tiyatrocular ise nikah memurluğunda, kadın sığınma evinde görevlendirildi.

GÖREVLENDİRMELER ŞU ŞEKİLDE:

Konservatuvar mezunu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar köpek bakım ve ıslah evine,

Bir oyuncu Gelirler müdürlüğü yardımcı personel olarak çay ocağına,

Bir oyuncu yazı işleri müdürlüğü nikah salonu personeli olarak,

Konservatuvar mezunu bir oyuncu kadın sığınma evi personeli olarak,

Konservatuvar mezunu bir oyuncu belediye girişinde karşılama personeli olarak,

Konservatuvar mezunu bir oyuncu odacı olarak görevlendirildi. Bir oyuncu ise istifa etti.

Oyuncular Sendikası’nın yaptığı kamuoyu duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

Faaliyetleri durdurulan Tarsus Şehir Tiyatrosu sürecinde yaşananlar tarafımızca incelenmiş olup, meslektaşlarımızla bir araya gelerek durum değerlendirilmesi yapılmıştır. 20 Mayıs 2024 itibariyle meslektaşlarımız, Tiyatro Müdürlüğü dışında başka birimlerde görevlendirilmiştir. Aşağıda paylaştığımız, arkadaşlarımızın yeni görev yerlerini tüm kamuoyunun dikkatle incelemesini rica ediyoruz.

Öte yandan 1 Nisan’dan itibaren herhangi bir faaliyet yürütülmüyordu.