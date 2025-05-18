Tiyatroda yas: Usta oyuncu hayata veda etti

Avusturya’nın tiyatro tarihine damga vuran Elisabeth Orth, 18 Mayıs Cumartesi sabahı Viyana’da 89 yaşında yaşamını yitirdi. Burgtheater’in 2015’ten bu yana Doyenne unvanlı oyuncusu olan Orth, dil ustalığı ve sahnedeki içtenliğiyle hem tiyatro hem sinema dünyasında iz bıraktı. Sanat hayatı boyunca birçok ödüle layık görülen Orth, 2022 yılında tiyatroya katkılarından dolayı Nestroy Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılmıştı.

AİLEDEN SANATA, SANATTAN TOPLUMA

Elisabeth Orth, 1936’da Viyana’da dünyaya geldi. Ünlü oyuncular Paula Wessely ve Attila Hörbiger’in kızı, Christiane ve Maresa Hörbiger’in ablası olan Orth, büyük bir oyunculuk mirasının taşıyıcısıydı. Max-Reinhardt-Seminar’da aldığı eğitimin ardından Almanya ve Avusturya’daki önemli sahnelerde rol aldı. 1973’te Burgtheater kadrosuna katıldı. Michael Haneke ve Klaus Maria Brandauer gibi yönetmenlerle sinemada da başarılı işlere imza attı.

Toplumsal duyarlılığıyla da tanınan sanatçı, antisemitizm ve yabancı düşmanlığına karşı açık tavır alarak insan hakları mücadelesine katkı sağladı. 2009’da Tolerans ve İnsan Hakları Federal Onur Nişanı ile ödüllendirildi.

AVUSTURYA’DA ORTAK YAS

Burgtheater Sanat Direktörü Stefan Bachmann, Orth’un hem sahnede hem toplumsal alanda iz bıraktığını belirterek derin üzüntüsünü dile getirdi. Vizekanser ve Kültür Bakanı Andreas Babler, Orth’un demokratik değerlere bağlılığını ve toplumsal birlik mesajlarını vurguladı. Viyana Kültür Meclis Üyesi Veronica Kaup-Hasler ise onu “20. yüzyıl Almanca tiyatrosunun sesi” olarak tanımladı.