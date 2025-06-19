Tiyatrolarda hikayeler konuşuyor! Perde açılıyor sahne ele geçiriliyor

Hamburg, tiyatro sahnelerinde göçmen hikayelerinin yankılandığı bir kültür merkezine dönüştü.

Şehrin tiyatro toplulukları, göçmenlerin yaşam mücadelelerini, kimlik arayışlarını ve aidiyet çabalarını sahneye taşıyarak izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü anlar yaşattı.

Göçmen kökenli sanatçıların ve yazarların öncülüğünde hazırlanan bu eserler, sadece birer tiyatro oyunu olmanın ötesine geçerek toplumsal diyalogların kapısını araladı.

Almanya’nın çok kültürlü metropollerinden Hamburg, uzun süredir göçmen toplulukların yoğun olduğu bir şehir. 2015 mülteci krizinden bu yana artan göçmen nüfusu, toplumsal entegrasyon tartışmalarını da beraberinde getirdi. Ancak tiyatro, bu tartışmaları sahnede birleştiren bir köprü görevi görüyor. Hamburg’un önde gelen tiyatrolarından Thalia Theater ve Kampnagel, göçmen hikâyelerine odaklanan prodüksiyonlarla dikkat çekiyor. Bu yapımlar, seyircileri göçmenlerin gözünden dünyayı yeniden anlamaya davet ediyor.

GÖÇMEN HİKÂYELERİ SAHNEYE NASIL TAŞINIYOR?

Thalia Theater’da sahnelenen “Grenzenlos” (Sınır Tanımayan) adlı oyun, Suriyeli bir mültecinin Avrupa’ya uzanan yolculuğunu konu aldı.

Oyunun yazarı ve yönetmeni, Hamburg’da yaşayan Suriyeli sanatçı Mohammad Al Attar, “Tiyatro, sessizlerin sesi olmalı. Hikâyelerimizi anlatmazsak, unutuluruz” dedi.

Oyun, gerçek mülteci röportajlarından derlenen metinlerle kurgulanmış ve izleyicilerden tam not aldı.

Kampnagel’de ise “Heimat 2.0” adlı prodüksiyon, ikinci ve üçüncü nesil göçmenlerin Almanya’daki kimlik çatışmalarını mizahi bir dille ele aldı. Bu eser, Türk, Kürt ve Arap kökenli genç oyuncuların kendi yaşamlarından esinlenerek yazdığı monologlardan oluşturdu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Tiyatro ve göçmen hikâyeleri arasındaki bu güçlü bağ, akademik dünyada da yankı buldu.

Berlin Humboldt Üniversitesi’nden tiyatro ve performans çalışmaları uzmanı Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte, tiyatronun göçmen topluluklar için bir ifade alanı sunduğunu belirterek, “Tiyatro, göçmenlerin kendilerini yeniden tanımlayabileceği bir alan. Sahne, onların hikâyelerini görünür kılarak toplumsal empatiyi güçlendiriyor” dedi.

Fischer-Lichte’nin yayımlanan Performative Interculturality adlı çalışması, tiyatronun çok kültürlü toplumlarda birleştirici rolünü detaylıca inceledi.

Londra Üniversitesi’nden diaspora ve kültürel çalışmalar uzmanı Prof. Dr. Avtar Brah ise göçmen hikayelerinin tiyatro aracılığıyla anlatılmasının, aidiyet kavramını yeniden şekillendirdiğini vurgulayarak, “Göçmenler, sahne üzerinden kendi anlatılarını kontrol ederek stereotiplerle mücadele ediyor. Bu, hem bireysel hem de kolektif bir direniş biçimi” dedi. Brah’ın Cartographies of Diaspora (1996) adlı eseri, göçmen kimliklerinin sanatsal üretimlerle nasıl güçlendiğini ele aldı.

TOPLUMSAL ETKİ VE SEYİRCİ TEPKİLERİ

Hamburg’daki bu tiyatro hareketi, sadece sanat dünyasında değil, toplumda da dalga etkisi oluşturdu. Göçmen hikâyelerine odaklanan oyunlar, farklı kökenlerden seyircileri bir araya getirerek diyalog zeminleri oluşturdu. “Grenzenlos” oyununu izleyen 32 yaşındaki Alman seyirci Anna Müller, “Bu oyun, mültecilerin neler yaşadığını anlamamı sağladı. Televizyonda gördüklerimizden çok daha derin bir hikâye var” dedi. Benzer şekilde, “Heimat 2.0”yı izleyen Türk kökenli öğrenci Emre Kaya, “Sahnedeki hikâyeler, benim ve arkadaşlarımın yaşadıklarını yansıtıyor. İlk kez bu kadar görülmüş hissettim” yorumunu yaptı.

HAMBURG’UN TİYATRO SAHNESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Hamburg’un tiyatro sahnesi, göçmen hikâyelerini merkeze alarak Almanya’daki kültürel çeşitliliği kutluyor. Ancak bu süreç, aynı zamanda yapısal zorluklarla da karşı karşıya.

Almanya’nın eğitim sistemindeki ayrıştırıcı yapılar, göçmen kökenli gençlerin sanatsal alanlara erişimini kısıtladı. Buna rağmen, tiyatro toplulukları bu engelleri aşmak için çaba gösterdi.

Örneğin, Kampnagel’in düzenlediği ücretsiz tiyatro atölyeleri, göçmen gençlere sahne deneyimi kazandırdı.

Hamburg’daki bu tiyatro coşkusu, sadece bir sanat hareketi değil, aynı zamanda bir toplumsal dönüşümün habercisi. Göçmen hikâyeleri, sahnede yeniden hayat bularak hem bireyleri hem de toplumu değiştirdi.

Prof. Dr. Fischer-Lichte, “Tiyatro, farklılıkları birleştiren bir ayna. Hamburg, bu aynayı cesurca tutuyor” dedi.