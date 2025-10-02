TKDK’nın 10. Başvuru Çağrı İlanı yayımlandı

TKDK’nın 10. Başvuru Çağrı İlanı yayımlandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD III Programı kapsamında Onuncu Başvuru Çağrı İlanı yayınlandı.

TKDK Ordu İl Koordinatörü Berkay Çelik, TKDK tarafından 30 Eylül 2025 tarihinde IPARD III Programı Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkıldığını açıkladı.

Berkay Çelik, Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, “M3-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edileceğini söyledi.

TKDK’nın Onuncu Başvuru Çağrı İlanı çerçevesinde hibe desteği verilecek işler hakkında da bilgiler veren Berkay Çelik, “Süt İşleme Tesisleri, Süt Toplama Merkezleri, Peynir Altı Suyu İşleme Tesisleri, Et Kesimhaneleri, Parçalama ve İşleme Tesisleri, Yumurta İşleme Tesisleri, Meyve-Sebze İşleme Tesisleri, Su Ürünleri İşleme Tesislerine; Yapım İşleri, Makine Ekipman, Genel Harcamalar ve Görünürlük harcamalarına yönelik hibe desteği verilecektir.” dedi.

Başvuru süreleri hakkında da bilgi veren Berkay Çelik, “Süt İşleme Tesisleri, Süt Toplama Merkezleri, Peynir Altı Suyu İşleme Tesisleri, Et Kesimhaneleri, Parçalama ve İşleme Tesisleri, Yumurta İşleme Tesisleri, Meyve-Sebze İşleme Tesisleri ve Su Ürünleri İşleme Tesisleri’ne yönelik yatırımlar için; 18.11.2025 - 29.12.2025 tarihleri arası, ( Online Proje Başvuru Sistemi 24.12.2025 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.)” diye konuştu.

