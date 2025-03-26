TKH, İmamoğlu eylemleri nedeniyle partiden gözaltına alınanları duyurdu

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protesto eylemlerine katılan Parti Meclisi üyesi Ahmet Özgür Keskin ve bir parti üyesinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlere yönelik gözaltılar sürüyor. TKH, Parti Meclisi üyesi Ahmet Özgür Keskin ve bir parti üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

TKH'den yapılan açıklamada, şöyle dendi: