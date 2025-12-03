Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, siyasetin gündeminde olan Barzani ziyaretini ele alan bir paylaşım yaptı. Peşmergeli ziyaret üzerinden mesaj veren Okuyan ''Yabancı asker mi arıyorsunuz? Bi zahmet ülkenin dört bir yanına dağılan üslere gidin. Dikenli tellerle, yüksek duvarlarla çevrildi diye oraları vatan toprağı saymıyor musunuz?'' diyerek ülkedeki yabancı askerlere dikkat çekti

Kemal Okuyan'ın paylaşımı şu şekilde:

''Ne ülke ama! Yıllardır ortaklık yaptığı partinin milletvekilleri Barzani’ye hiç sıkılmaksızın yaltaklanırken ülkemizdeki “yabancı askerleri” aynı Barzani’nin peşmergeleri sayesinde yeni keşfeden bir siyasi lider… Yabancı asker mi arıyorsunuz? Bi zahmet ülkenin dört bir yanına dağılan üslere gidin. Dikenli tellerle, yüksek duvarlarla çevrildi diye oraları vatan toprağı saymıyor musunuz? Gelecek yıl NATO zirvesini Ankara’da toplayacaksınız. Sadece Trump için uçaklar dolusu “yabancı” silahlı unsur başkente doluşacak, racon kesecek, vur emri ceplerinde sağa sola sataşacak. “Yabancı asker” demişken… Bu ülkede Suriye’de rejim değişikliği için Çeçenistan’dan, Libya’dan, Irak’tan, Suriye’den, Bosna’dan gelen cihatçılarla “yabancı ordu” bile kuruldu. Ben demiyorum, siz dediniz “ordu” diye. Evet, bütün yabancı asker ve üsler bu ülkeden defolsun. Öyle seçerek değil, topu birden!''