TKP'den NATO Türkiye'den çıksın" eylemi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, Türkiye'nin NATO'dan ayrılması talebiyle Kadıköy Süreyya Operası önünde eylem yaptı. "Türkiye NATO'dan çıksın" pankartı açan TKP'li üyeler "Bu ülke, bu halk satılık değil", "Boyun eyme savaşa dur de", "Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez", "Boyun eyme memlekete sahip çık" sloganarı eşliğinde Kadıköy Rıhtım'a doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

"NATO BİR SAVAŞ ÖRGÜTÜ"

NATO'nun bir savaş örgütü olduğunu söyleyen TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk İnam, "NATO'dan ve ABD üslerinden ülkemizi her anlamda her an tehdit eden nükleer silahlardan kurtulmak zorundayız. Çünkü biz ne zaman bu ülkede eşitlik için, bağımsızlık için ayağa kalksak NATO'nun silahları bu ülkenin devrimcilerine döndü. Eminiz ki bundan sonra da böyle olacak. Biz ayağa kalktığımızda o ABD üstleri o NATO'nun silahları bizim üzerimize doğrulacak. Buna izin vermemek için mücadele etmek zorundayız" dedi.

"GÜVENLİĞİ SAĞLADIĞINI DÜŞENENLERE SÖYLÜYORUZ: HADİ ORDAN!"

TKP'li Senem Doruk İnam, yaptığı açıklamada emperyalist güçlerin bombalarla savaşlarla Orta Doğu'yu yeniden yapılandırmaya çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Televizyonlarda herkes konuşuyor. Diyorlar ki sıra ne zaman bize gelecek? Evet doğru bir soru. Sıra ne zaman bize gelecek? Ama şunu sormuyorlar; bu savaşlara, bu bombardımana, bu karanlığa neden olan NATO Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemizde ne işi olduğunu sormuyorlar. Bunu tartışmıyorlar, gündeme getirmiyorlar. Neden gündeme getirmiyorlar biliyor musunuz? Çünkü işlerine gelmiyor. Çünkü birileri çıkıyor diyor ki, bu ülkede bu topraklarda NATO'nun olması, bu ülkede ABD üslerinin olması bu ülkeye güvencedir diyor. NATO'nun olması ülkenin güvenliğidir diyor. Bakın çok açık söylüyoruz; NATO'nun bu ülkede güvenliğini sağladığını düşünenlere, ABD üslerinin bu ülkede güvenliği sağladığını düşünenlere tek bir şey söylüyoruz arkadaşlar. Hadi oradan! Hadi oradan!"

"HALKIMIZI AYAĞA KALKMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

NATO'nun bir savaş örgütü olduğunu söyleyen İnam, "NATO demek Amerika Birleşik Devletleri demek. NATO demek, emperyalizm deme, NATO demek bu ülkenin patronlarına, zenginlerine yeni kapılar açmak demek. NATO bu ülkenin bağımsızlığına, özgürlüğüne, zincir vurulması demek. NATO kimi savunur? NATO sömürücüleri savunur. NATO kime silah çeker? NATO emekçilere, yoksullara silah çeker. Holdinglerin silahlı kuvvetidir NATO. O yüzden zenginlerin örgütüdür. O yüzden emperyalistlerin örgütüdür. Biz bu halkın emekçileri, yoksulları, NATO'dan ve ABD üslerinden ülkemizi her anlamda her an tehdit eden nükleer silahlardan kurtulmak zorundayız. Çünkü neden biliyor musunuz? Biz ne zaman bu ülkede eşitlik için, bağımsızlık için ayağa kalksak, ne zaman mücadeleyi yükseltsek NATO'nun silahları bu ülkenin devrimcilerine döndü. Darbelerle, komplolarla durdurmaya çalıştılar. Eminiz ki bundan sonra da böyle olacak. Biz ayağa kalktığımızda o ABD üstleri o NATO'nun silahları bizim üzerimize doğrulacak. Buna izin vermemek için mücadele etmek zorundayız. NATO'yu tartışmak zorundayız. ABD üslerinin ülkemizde ne aradığını tartışmak zorundayız. Gözünü kan bürümüş, savaş bürümüş, savaştan zenginleşmeye çalışanlara karşı ayağa kalkmak zorundayız. Türkiye Komünist Partisi, sorumluluğunun farkında. Ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. O yüzden halkımızı ayağa kalkmaya çağırıyoruz. NATO'dan kurtulmak için ayağa kalkın sevgili dostlar. ABD üslerinden kurtulmak için mücadele edin dostlar" diye konuştu.

"İNSANLIĞA SAVAŞ AÇANLARA KARŞI BİZİM SAVAŞIMIZI BÜYÜTMEMİZİN ZAMANI GELDİ"

Mücadelenin büyütülmemesi durumunda Orta Doğu'da yaşananların Türkiye'nin başına geleceğini söyleyen İnam, "Güçlü olmamız lazım, mücadeleyi büyütmemiz lazım. Başka çaremiz yok. Yoksulların kaderini kendi eline almasına ihtiyacımız var. Bu memleket ölüm makinesi olan savaş çığırtkanlığı yapan NATO'nun değil, bu memleket işgalci Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, bu memleket, bu ülke, iş birlikçi, AKP'nin değil, bu memleket bizim. Bu ülkenin emekçilerinin aydınlarının bu ülke. O yüzden gelin sahip çıkalım. Bugün o gündür. Zamanı geldi. İnsanlığa savaş açanlara karşı bizim savaşımızı büyütmemizin zamanı geldi" dedi.

Açıklamanın ardından TKP'li grup, NATO bayrağını yakarak eylemi sonlandırdı.