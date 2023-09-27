TKYD “Anadolu Panelleri” Eskişehir’de düzenlendi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), kurumsal yönetimi yurt çapına yaymak amacıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında 2022 yılında 10 ilde düzenlediği “Anadolu Panelleri”ne, 2023 yılında da devam ediyor. Bu yılki teması "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik" olan etkinliğin ilk durağı 26 Eylül’de Eskişehir oldu.

Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleşen açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelde moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar yaparken, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki konuşmacı olarak yer aldı.

Eskişehir Sanayisi Olarak Değişimin Her Zaman Öncüsüyüz

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, çok önemli bir panelin içinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Eskişehir Sanayi Odası ev sahipliğinde önemli bir panel gerçekleştirdik. Kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik şirketlerimizin olmazsa olmazlarından. Dünya değişiyor, paradigmalar değişiyor, üretim şekillerimiz değişiyor, dünyaya bakış ve iletişim şekillerimiz değişiyor. Bu anlamda Eskişehir sanayisi olarak da bu değişimin her zaman öncüsüyüz ancak mutlaka geliştirmemiz ve üst seviyeye getirmemiz gerekiyor.” dedi.

Tüm Alanlarda Yol Gösterici Olma Misyonuyla Hareket Ediyoruz

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka “TKYD olarak ‘Kurumsal Yönetim’ anlayışının ülkede tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla 2003 yılından itibaren faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket ediyoruz.

Eskişehir Avrupa Ülkelerini Yakaladı

Eskişehir, tarihin her döneminde, önemli bir ticari, ekonomik ve stratejik noktada olmuştur. Geniş ve verimli ovaları, Anadolu'yu batı doğu ve kuzey güney doğrultularında kesen doğal yolların Eskişehir'de buluşması, bu yolların askeri ve ticari önemi, bölgenin hep göç almasının temel nedenleri arasındadır. Eskişehir, yenilemeye ve gelişmeye doymayan bir şehirdir. Her gün yeni bir proje ile karşımıza çıkan Eskişehir, görüntüsü ile artık Avrupa ülkelerini yakalamıştır.

İyi Yönetim, İyi Yatırım Çeker

TKYD olarak kurumsal yönetim temel bileşenlerinin daha iyi anlaşıldığı, daha fazla içselleştirildiği ve gerçek anlamda hayata geçirildiği bir anlayışın yerleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu değişimi yalnızca kendi şirketimiz için değil, ülkemizin, toplumumuzun refahı için de gerçekleştirmeliyiz. Çünkü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi yönetim, iyi yatırım çeker. Şirketlerin çok daha uzun ömürlü olabilmeleri, rekabet edebilirlikleri ne kadar kurumsal yönetildiklerine bağlıdır.

Eskişehir’e Kurumsal Yönetim Desteğine Hazırız

Saka, panel sonunda yaptığı kapanış konuşmasında da “Yeterli seviyede olursa Eskişehir'e yatırım yapmaya hazırız. Eskişehir'deki gençlerimizi İstanbul'daki mentorlarla bir araya getirebiliriz. Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme programımız ve Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi hizmetimiz var. Gençlerimizin de şirketlerin geleceği açısından bu faaliyetlerimizde yer almasını isteriz. Biz bu konuyu kendisine amaç edinmiş bir topluluğuz ve her türlü desteğe hazırız.” diyerek sözlerini tamamladı.

2024 yılında daha küçük bir büyüme bizi bekliyor

Panel öncesinde "Türkiye'nin Politik ve Ekonomik Gündemi" ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki de, “Türkiye sıkıntılı bir dönemden geçiyor, akut makroekonomik sıkıntılar mevcut. Cumhuriyet kurulduğundan beri büyüme rakamlarına bakıldığında yüzde 5.5-7 arası değiştiğini görüyoruz. 2024 yılında daha küçük bir büyüme bizi bekliyor. Merkez Bankası'nın attığı adımlar son derece doğru. Türkiye muadil ülkelere rağmen çok yüksek reel, negatif faiz veriyor. Birinci meselemiz bu, ikincisi ise önümüzdeki yerel seçimden dolayı sıkılaşması gereken mali para politikasının ne kadar süreceği. 2024 yılı için cari açığımızın öngörülenden daha fazla olacağını değerlendiriyorum. Özel sektörün kısa vadeli yabancı para cinsinden borçlanma miktarı hala çok fazla.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Panelin sonunda KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burhan Taştan da TKYD sitesi üzerinde kullanıma açık olan “Şirketler için Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi" hakkında bilgiler verdi.