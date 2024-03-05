TKYD Enstitü, ESG Sertifika Programı'nı tanıttı

ESG Sertifika Programı, şirketlerde kurumsal yönetim yapısını güçlendirmeyi hedefleyen eğitim ve sertifika programları düzenleyen TKYD Enstitü tarafından organize ediliyor.

ESG Sertifika Programı'nın ilk dönemi, IFC ve Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin katkılarıyla 18 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında online olarak yapılacak. Program, 24 Mayıs'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek mezuniyet töreniyle son bulacak.

Programın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, ESG'nin herkesin gündeminde olan bir konu olduğunu vurgulayarak, "ESG Sertifika Programı'nı; küresel risklerin yükselmesi ve ESG konusunun stratejik öneminin artmasıyla, yönetim kurulu ve icra düzeyinde sürdürülebilirliği merkeze almayan şirketlerin değer yaratmalarının zorlaşacağı gerçeğiyle yola çıktık. Dünya yeni bir denge arıyor. Küresel kaos içinde daha fazla risk almamak için şirketlerimizin farklılaşması şart. Önceliklerimizi belirleyip, daha hızlı hareket edersek, fark yaratma imkanımız olacak. ESG'yi doğru kavrar ve adımlarımızı doğru atarsak, Türkiye özel sektörü için fark yaratacağımıza inanıyorum." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Akgiray da; "TKYD'yi ESG konusunu benimsedikleri için kutluyorum. Dünyada son birkaç yılda her şey değişti. Bu değişimin bazı anahtar konuları ESG, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme oldu. Artık ESG konusunu önemsemeyen şirketler başarılı olamayacaklar. Üniversite olarak geçen yıl bir karar aldık. Finans merkezimizi yenileyeceğiz. Bu yenilenmenin 3 temel konusu olacak. Bunlar ESG, fintech ve kurumsal yönetim olacak." diye konuştu.