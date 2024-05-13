TKYD Enstitü toplanıyor

30 Mayıs'ta, "Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin İyi Yönetim Uygulamaları: Toplantı Öncesi, Sırası, Sonrası" başlıklı bir eğitim düzenlenecek.

2003 yılında kurulan ve kurumsal yönetim bilincinin yayılmasını hedefleyen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), eğitim faaliyetlerini TKYD Enstitü bünyesinde sürdürüyor.

Hergüner Bilgen Üçer Avukatlık Ortaklığı ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek eğitim, 30 Mayıs'ta saat 10.00'dan 13.00'e kadar online olarak yapılacak.

Eğitimde konuşmacı olarak Av. Kayra Üçer ve Av. Candan Çırnaz Dekesoğlu yer alacak.

Bu eğitime; yönetim kurulu raporları hazırlayanlar, şirket sekreterleri, hukuk danışmanları, CEO ofis çalışanları, yatırımcı ilişkileri uzmanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve adayları katılabilecek.

Eğitimde; toplantı hazırlıkları, ajanda düzenlemesi, gündem oluşturma, davetiyeler, organizasyon planlaması, yönetim kurulu karar örnekleri, tutanaklar ve daha birçok önemli konu ele alınacak.