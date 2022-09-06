Benzin ve motorine zam

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti. 3 günlük aranın ardından bugün de benzinin fiyatı 56 kuruş, motorinin ise 70 kuruş arttı. LPG'ye de 40 kuruşçuk indirim geldi.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19.22'ye Avrupa Yakası'nda 19.21'e, İzmir ve Ankara'da 19.34'e yükseldi. Motorinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 25.23'e Avrupa Yakası'nda da 25.21'ye, İzmir'de 25.36'ya, Ankara'da ise 25.32'ye çıktı. LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 10.98'e, Ankara'da 11,00'a, İzmir'de 10,70'ye düştü.

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül tarihinde ise benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi.