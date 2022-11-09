9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
YAZARLAR
Esfender KORKMAZ
Esfender KORKMAZ

TL tutanlar yoksullaştı

YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
9 Kasım 2022 Çarşamba

TÜİK Ekim ayı itibariyle, finansal yatırım araçlarının nominal getiri oranlarını ve enflasyona göre düzeltilmiş reel getiri oranlarını açıkladı. Ekimden ekime son bir yılda, finansal yatırım araçlarının TÜFE'ye göre düzeltilmiş reel getirileri veya kayıpları şöyle oldu;

*Mevduat faizi   -37,89

*BİST 100          40,40

*Dolar                 9,34

*Euro                 -7,37

*Altın                  2,99

*DİBS                -24,28

Son bir yılda en fazla reel getiriyi Borsa sağladı. BİST 100, bir yıllık nominal getiri oranı yüzde 160,45 ve TÜFE'ye göre reel getiri oranı yüzde 4,40 oldu.

En yüksek reel kaybı ise mevduat faizi getirdi… Mevduat faizinin reel getirisi eksi 37,89 oldu.

Borsa ile mevduat faizinin reel getiri farkı, 78,29 puandır. Bu fark piyasanın ne oranda kırılgan olduğunu gösteriyor. Bu kadar yüksek kırılgan bir ekonominin dikiş tutması mümkün değildir. Bu fark aynı zamanda iktisadi anlamda, eğer hükümet olaylara uzaktan bakmaya devam eder ve önlem almazsa, krizin derinleşeceğini gösterir.

2016 sonunda Merkez Bankası TÜFE bazlı reel kur endeksi 101,39, yani dengede idi. 2017 yılında TL değer kaybetmeye başladı. 2017 yılı Ağustos ve Eylül'de kur şoku yaşadık. MB TÜFE reel kur endeksi 62,26'ya geriledi. Yani TL yüzde 37,74 oranında değer kaybetti. TÜFE de yüzde 25 oldu.

Dünkü yazımda, 2018 kur şoku ve sonrasında faiz ve enflasyonu karşılaştırmıştım. Bugün TL değer kaybını da ekledim.

2017 ve 2018 yılında TL mevduatı eksi reel getiri sağladı. Ama MB gösterge faizini artırınca, 2019 yılında ve 2020 yılında reel getiri sağladı. Bu nedenle hem TÜFE geriledi, hem de TL'de aşırı değer kaybı önlendi.

Aşağıdaki grafik, MB'nin reel faiz politikası ile enflasyonun düştüğünü ve TL'nin yeniden değer kazandığını gösteriyor.

 

Eğer müdahale olmasaydı ve MB reel faiz uygulamasına devam etseydi, 2021 Aralık kur şokunu yaşamazdık. Enflasyon yüzde 100'e çıkmazdı. 

2018 tecrübesine rağmen neden hükümet MB ve faizlerle bu kadar oynadı?

Öte yandan son 6 yılda en fazla kazandıran altın oldu.

2016 yılı Ekim ayında finansal yatırım araçlarına 100 liralık yatırım yapanların bu 100 lirası, 6 yıl sonra 2022 Ekim ayında reel değer olarak;

*TL mevduatında 59,49 liraya düştü,

*BİST 100'de 135,25 liraya yükseldi,

*Dolarda 133,52 liraya çıktı,

*Euro'da 140,34 liraya çıktı,

*Külçe altında 189,27 liraya yükseldi.

*

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿MHP'den HDP'ye büyük taviz
﻿MHP'den HDP'ye büyük taviz
﻿Ahmet GÜRSOY
﻿MHP'den HDP'ye büyük taviz
﻿İnsanlar mı çarpışmalı, fikirler mi?
﻿İnsanlar mı çarpışmalı, fikirler mi?
﻿Ahmet SEVGİ
﻿İnsanlar mı çarpışmalı, fikirler mi?
﻿Yağma düzeni ve dibe vuran meslekler!
﻿Yağma düzeni ve dibe vuran meslekler!
﻿Arslan BULUT
﻿Yağma düzeni ve dibe vuran meslekler!
﻿'PKK/HDP ile her türlü ilişki insanlık suçudur'
﻿'PKK/HDP ile her türlü ilişki insanlık suçudur'
﻿Arslan TEKİN
﻿'PKK/HDP ile her türlü ilişki insanlık suçudur'
﻿AKP eğer samimiyse tek bir adım atması yeterli
﻿AKP eğer samimiyse tek bir adım atması yeterli
﻿Tolga ŞAHİN
﻿AKP eğer samimiyse tek bir adım atması yeterli
﻿İsim isim tarih tarih AKP'nin haksız atamaları
﻿İsim isim tarih tarih AKP'nin haksız atamaları
﻿Murat AĞIREL
﻿İsim isim tarih tarih AKP'nin haksız atamaları
﻿TL tutanlar yoksullaştı
﻿TL tutanlar yoksullaştı
﻿Esfender KORKMAZ
﻿TL tutanlar yoksullaştı
﻿Siyasi yargı, siyasi yasak
﻿Siyasi yargı, siyasi yasak
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿Siyasi yargı, siyasi yasak
﻿Değişim yok! İstikrar var!
﻿Değişim yok! İstikrar var!
﻿Selcan TAŞÇI
﻿Değişim yok! İstikrar var!
﻿Tarihin Kıskandığı Lider'in Hüzünlü Vedası -1-
﻿Tarihin Kıskandığı Lider'in Hüzünlü Vedası -1-
﻿Naim BABÜROĞLU
﻿Tarihin Kıskandığı Lider'in Hüzünlü Vedası -1-
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.