Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği Genel Başkanı Soysal Algan hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedai altına alınan Sosyal Algan, bugün yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. hastanede hayatını kaybetti.
Eski Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği (TLYD) Başkanı değerli dostum Soysal Algan’ı kaybettik. Ani gelişen kalp damar hastalığı bir haftada ölüme götürdü. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum.Allah rahmet eylesin’’ ifadelerine yer verdi.
Algan'ın cenazesi, 24 Ocak Salı günü Fatih Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.
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