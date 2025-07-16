TMFL’de tarihi zafer: Türkiye Veteranlar Gürcistan’ı 8-1 mağlup etti

HAKAN YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Türkiye Milli TMFL Takımı, uluslararası arenada ses getiren bir başarıya daha imza attı. Ünye’den iş insanı Kadir Tamtürk’ün de forma giydiği Veteranlar takımı, Gürcistan temsilcisini 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Maçın Özeti:

- Veteranlar, sahaya etkili ve disiplinli bir oyunla çıktı.

- Takımın hücum hattı adeta şov yaptı; ilk yarıda 5 golle rakibini adeta kilitledi.

- İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen temsilcimiz, 3 gol daha bularak farkı açtı.

- Gürcistan ekibi ise yalnızca bir golle karşılık verebildi.

Kadir Tamtürk’ün Performansı:

Ünye’nin gururu Kadir Tamtürk, sahadaki liderliği ve oyun zekâsıyla dikkat çekti. Takım arkadaşlarını yönlendiren Tamtürk, bir asist ve bir golle galibiyete katkı sağladı.

Tamtürk’ten Açıklama:

“Bu galibiyet sadece bir skor değil, Türkiye’nin TMFL’deki yükselişinin bir göstergesi. Ünye’den çıkıp uluslararası sahada ülkemizi temsil etmek gurur verici,” dedi.