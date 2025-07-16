TMFL’de tarihi zafer: Türkiye Veteranlar Gürcistan’ı 8-1 mağlup etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TMFL’de tarihi zafer: Türkiye Veteranlar Gürcistan’ı 8-1 mağlup etti

Türkiye Milli TMFL Takımı, uluslararası arenada ses getiren bir başarıya daha imza attı. Ünye’den iş insanı Kadir Tamtürk’ün de forma giydiği Veteranlar takımı, Gürcistan temsilcisini 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

HAKAN YILDIZ - ORDU / YENİÇAĞ

Türkiye Milli TMFL Takımı, uluslararası arenada ses getiren bir başarıya daha imza attı. Ünye’den iş insanı Kadir Tamtürk’ün de forma giydiği Veteranlar takımı, Gürcistan temsilcisini 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Maçın Özeti:

- Veteranlar, sahaya etkili ve disiplinli bir oyunla çıktı.
- Takımın hücum hattı adeta şov yaptı; ilk yarıda 5 golle rakibini adeta kilitledi.
- İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen temsilcimiz, 3 gol daha bularak farkı açtı.
- Gürcistan ekibi ise yalnızca bir golle karşılık verebildi.

Kadir Tamtürk’ün Performansı:

Ünye’nin gururu Kadir Tamtürk, sahadaki liderliği ve oyun zekâsıyla dikkat çekti. Takım arkadaşlarını yönlendiren Tamtürk, bir asist ve bir golle galibiyete katkı sağladı.

Tamtürk’ten Açıklama:

“Bu galibiyet sadece bir skor değil, Türkiye’nin TMFL’deki yükselişinin bir göstergesi. Ünye’den çıkıp uluslararası sahada ülkemizi temsil etmek gurur verici,” dedi.

Son Haberler
Kanalizasyon çalışmasında göçük! Ekipler kurtarmak için seferber oldu
Kanalizasyon çalışmasında göçük! Ekipler kurtarmak için seferber oldu
Eskişehirspor kalecisiyle yola devam ediyor
Eskişehirspor kalecisiyle yola devam ediyor
İspanyollar göçmenlere karşı ayaklandı: Sokaklara anarşi hakim
İspanyollar göçmenlere karşı ayaklandı: Sokaklara anarşi hakim
Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyordu! Robert Lewandowski şehre davet edildi: Transferde mutlu son
Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyordu! Robert Lewandowski şehre davet edildi: Transferde mutlu son
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Kuşadası’nda kutlandı
15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Kuşadası’nda kutlandı