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TMO, 2022 kuru fasulye alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 dönemi kuru fasulye alım fiyatlarını ton başına, şeker türü için 25 bin lira, Çalı, Horoz ve Selanik türü için 21 bin lira ve Dermason türü için 20 bin lira olarak belirledi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 03:34
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TMO, 2022 kuru fasulye alım fiyatlarını açıkladı

TMO, 2022 kuru fasulye alım fiyatlarını açıkladı
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TMO'dan yapılan açıklamada, 2022 dönemi kuru fasulye hasadına eylül ayı itibarıyla başlandığı ve üretimin 285 bin ton olacağının öngörüldüğü bildirildi.

Piyasaların kuru fasulye üreticilerinin lehine olacak şekilde düzenlenmesi, oluşabilecek üretici mağduriyetlerinin önlenmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin temin edilmesi amacıyla, kuru fasulyede çeşitlerine göre alım fiyatları uygulanacağının belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"2022 dönemi kuru fasulye alım fiyatları, şeker türü için ton başına 25 bin lira, Çalı, Horoz, Selanik türü için 21 bin lira, Dermason türü için 20 bin lira olarak belirlendi."

Açıklamada, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi desteklerini de almaya devam edecekleri belirtildi.

Kuru fasulye alımlarında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağı vurgulanan açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 21 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı ifade edildi.

Açıklamada, TMO iş yerlerine satılan ürünün borsa tescil ücretinin ofis tarafından karşılanacağı ve boşaltma ücretinin alınmayacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla randevulu alım sistemine devam edecektir. Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi yine internet sitesi üzerinden başmüdürlüklerimiz, şube müdürlüklerimiz ile ajans amirliklerimizden de alınabilecektir. TMO İşyerlerinde Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır."

Açıklamada, TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaralarıyla alım noktalarına gelmeleri ve beyan edilen hesabın aktif olmasına dikkat etmeleri gerektiğinin de altı çizildi. (AA)
 

 

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