TMO fındık alımına başladı

Ali Yazan - Ordu /Yeniçağ

TMO’nun fındık alımına başlaması nedeniyle Turnasuyu TMO fındık alım merkezini ziyaret eden Vali Muammer Erol, TMO’nun fındık alım çalışmalarını yerinde inceledi ve fındık alım sezonunun üreticilerimize hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ordu’da TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevu alan ilk üretici Zeki Sezer fındığını TMO’ya getirdi. Fındıkların rutubet oranı, sağlam iç fındık oranı, çürük bozuk iç fındık oranı, yabancı madde oranı ile çatlak, kırık ve kabuklu fındık içinde bulunan iç fındık oranının belirlenen yüzdelik değerlerine bakıldı.

Vali Erol, yapılan analizler sonucu fındığı 55 randıman gelen üretici Zeki Sezer ile bir süre sohbet ederek, bereketli olsun dileğinde bulundu. Fındık alımında yapılan işlemlerle ilgili olarak da tüm detayları yakından takip ederek, Toprak Mahsulleri Ofisi Ordu Şube Müdürü Yusuf Akay’dan bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Muammer Erol, Ordu’da üç yerde alım yapıldığını belirterek, "Alımlardaki fiyatlarla ilgili şu anda göründüğü kadarıyla bir memnuniyet var. Onu da çiftçimiz teyit ediyor. İnşallah biz de arkadaşlarımızın elinin emeği, gözünün nuru, bütün bir yıl meşakkatle üretttikleri ve hakikaten kaliteli olduğunu da kendilerinin ölçerek, biçerek, tartarak tespit ettikleri ürünlerinden ellerine geçecek paraları üreticilerimiz hayırlısıyla harcasınlar ve bereketli olsun" dedi.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ise yaptığı konuşmada, "Bugün, Ordu merkezde TMO fındık alımlarını başlatmış oldu. Devletimiz üretcinin yanındadır. Bizler de her zaman üreticimizin yanındayız. TMO, bölgemize Cumhurbaşkanlığı kararnamesi görevlendirmesi ile geliyor. Burada üreticilerimizin getirdiği fındığın bir standardı oluştu. Alınan ilk ürünün 55 randıman gelmesi önemli. Üreticimiz daha fazla para almış olacak. Hayırlı olsun. Diğer İlçelerimizde de fındık alımları devam edecek" dedi ve bölgenin Milletvekili olarak, üreticilerden fındıklarını pazara erken indirmemelerini, emanete bırakmamalarını istedi.

"Ülkemizin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta 28 Ağustos tarihi olarak Toprak Mahsülleri Ofisinde alımları gerçekleştiriyoruz. Ülkemize, millletimize hayırlı olsun” diyerek, konuşmasına başlayan Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Fındık bizim gerçekten en önemli geçim kaynağımız. Her şeyimiz aslında . Fındık ile yatıp, fındık ile kalkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL fiyat bugün hayata geçmiş oldu. Eğer serbest piyasaya vereceksek acele etmeyelim. Çünkü, serbest piyasa fiyatları şu anda sıcak haraketli bir durumda. Onun için mecbur kalmadıkça fındığımızı satmayalım" şeklinde konuştu.

Yaraşlı mahallesinden gelen ve TMO’ya fındığını veren ilk üretici olan Zeki Sezer, fındığını her yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verdiğini söyleyerek, fındığın bu yıl 55 randıman geldiğini ve 90 TL’ye tekabül ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, İl Müftüsü Dr.İsmail Çiçek tarafından yeni fındık alımının başlaması dolayısıyla dua edildi.

TMO’nun uygulayacağı alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite kabuklu fındık için 84,00 TL/Kg, Levant kalite kabuklu fındık için 82,50 TL/Kg, Sivri kalite kabuklu fındık için 80,00 TL/Kg, Standart dışı kabuklu fındık için 75,00 TL/Kg’dır.