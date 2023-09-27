TMOK Başkan Yardımcısı Arat'a büyük onur

Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat'a, 3. Avrupa Oyunları'ndaki katkılarından dolayı "Malopolska Onursal Vatandaşı" unvanı ve Krakow Onur Madalyası verildi.

TMOK Başkan Yardımcısı Arat'a büyük onur

Krakow kentinde ve Malopolska bölgesinde düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nın başarıyla sonuçlanmasının ardından Malopolska Bölge Meclisi, 28 Ağustos'ta gerçekleştirdiği oturumda aldığı kararla, Hasan Arat'a, Polonya Olimpiyat Komitesi Başkanı Andrzej Krasnicki'ye ve Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı Spyros Capralos'a onursal vatandaşlık verilmesini onaylamıştı.

Zakopane kentinde 700 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen törende Malopolska Valisi Witold Kozlowski'nin elinden ödülü alan Hasan Arat, yaptığı kısa konuşmada, takdim edilen beratı ve madalyayı, Türkiye, ailesi ve emeği geçen tüm Avrupa olimpiyat komiteleri adına kabul ettiğini ifade ederek, Polonya'ya ve Malopolska Bölge Meclisi'ne teşekkür etti.

Hasan Arat sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Małopolska Bölge Meclisi'ne ve Krakow kenti yönetimine, sundukları Onursal Vatandaşlık Beratı ve Onur Madalyası için, ülkem, ailem, Türkiye ve Avrupa olimpiyat komiteleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Avrupa Oyunları'na harika bir ev sahipliği yapan tüm Polonya halkını, ülkemiz adına saygıyla selamlıyorum.

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