TMO’nun hububat alım fiyatları tepki çekti

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, TMO tarafından 2025 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarının, kamuoyuna Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğunu söyleyerek, bu yöntemin kendisi dahi başlı başına bir mesaj olduğunu belirtti. Durmaz, hükümet ile üreticinin karşı karşıya olduğu sorunların ciddiyetini görmekten imtina ettiğini dile getirdi. Durmaz, şunları kaydetti:

“Makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 13 bin 500 TL, arpa içinse 11 bin TL fiyat belirlenmiş, buna ton başına 2 bin 520 TL destek ödemesi eklenmiştir. Ancak bu artış oranları, buğdayda yüzde 22,7, arpada yüzde 37,5 seviyesinde kalmıştır. TÜİK’in dahi açıklamak zorunda kaldığı yüksek enflasyon ortamında, bu artışlar gerçekçi değil, yetersiz ve adaletsizdir. Çiftçi; gübreye, mazota, tohuma, ilaca gelen zamların altında ezilmiştir. Üretici, sadece üretmekle kalmıyor, aynı zamanda depolama, nakliye, işçilik ve finansman baskısıyla da boğuşuyor. Böyle bir ortamda, hububat fiyatlarının destek dâhil 16 bin TL seviyelerinde tutulması, çiftçiye ‘üretme’ demektir.

ÇİFTÇİ MEMNUN DEĞİL, ÜRETİCİ SAHİPSİZ, EMEĞİ DEĞERSİZLEŞTİRİLMİŞ, UMUDU TÜKETİLMİŞTİR”

Öte yandan, geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı veya Bakan seviyesinde duyurulan fiyatların bu yıl ikinci kez sadece sosyal medya üzerinden açıklanması, iktidarın bu fiyatlardan memnun olmadığını itiraf ettiğinin de göstergesidir. Ama çiftçi zaten memnun değil; üretici sahipsiz, emeği değersizleştirilmiş, umudu tüketilmiştir.

Açıklanan alım fiyatları yeniden gözden geçirilmeli, girdi maliyetleriyle uyumlu, en az yüzde 50 artış hedeflenmeli, destekler alım fiyatının parçası gibi sunulmamalı; çiftçiye ayrı ve net olarak yansıtılmalıdır. Ödeme süreleri 30 günü geçmemeli, TMO ödemeleri hızlı ve güvence altında yapmalıdır. CHP olarak biz, üretimin sürdürülebilirliği için her zaman çiftçinin yanındayız. Bu ülke ithalatla değil, emekle kalkınır. Tarım stratejik bir alandır ve ihmalin bedelini sadece üretici değil, tüm halk öder."

DİYARBAKIR YENİŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI İSKENDEROĞLU: "BU FİYAT ÇİFTÇİYİ KURTARMIYOR, ÜRÜN EKEMEZ DURUMA GELDİK”

Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 13 bin 500 lira olarak açıklanan buğday fiyatına tepki gösterdi. İskenderoğlu, “Çiftçilerle yaptığımız görüşmede buğdayın maliyeti 14 bin 860 lira olduğu ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı, gelsin bizimle hesap yapsın o zaman bakın fiyat nasıl ortaya çıkıyor. Fiyat açıklanırken çiftçinin girdi maliyeti göz önünde bulundurulması lazım. Bu fiyat çiftçiyi kurtarmıyor. Kimse kusura bakmasın. Ürün ekemez duruma geldik. Çiftçi bitti, öldü. Bu şartlar altına önümüzdeki yıl nasıl ekim yapacağız” dedi.

TMO Genel Müdürlüğü, 2025 yılı hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak belirledi. TMO’nun belirlediği hububat fiyatını değerlendiren Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, belirlenen fiyatın ürününün maliyeti bile olmadığını söyledi.

Hububat fiyatlarının duyurusunun daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını dikkat çeken İskenderoğlu, “Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde sessiz ve sedasız bir şekilde hububat fiyatlarının açıklandığını gördük. Belirlenen fiyat, ürününün maliyeti bile değil. Buğdayın maliyeti çiftçiye maliyeti 14 bin 860 lira, verilen fiyat 13 bin 500. Çiftçi, bu şartlar altında nasıl üretim yapabilir? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Fiyat o kadar kötüdür ki, eğer fiyatlar iyi olsaydı Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktı. Fiyatlar orta olsaydı ise Tarım ve Orman Bakanı açıklayacaktı. Fiyatın kötü olduğunu bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamayla görüyoruz. Hububat fiyatları ilk kez internet sitesinde duyuruldu” diye konuştu.

‘BİR DE SANKİ ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEYMİŞ DESTEK FİYATLARINI DA AÇIKLAMIŞLAR’

TMO’nun 2025 yılı hububat destek primlerinin fiyata yansıtılmasına da tepki gösteren İskenderoğlu, “Bir de sanki çok önemli bir şeymiş destek fiyatlarını da açıklamışlar. Destek fiyatını neden açıklıyorsun? Bunu yapmalarındaki amaç çiftçinin zihnini bunaltıyorlar. Ortada bir şey yok. Bu Ali Cengiz oyunudur. Buğday taban fiyatını açıklarken, desteğin de açıklanması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

‘BU ÇİFTÇİYE YAPILAN BİR HAKSIZLIKTIR’

Hükümetin enflasyonu düşürmek amacıyla hububat fiyatlarının yeterli zam yapmadığını savunan İskenderoğlu, “Bu çiftçiye yapılan bir haksızlıktır. Sırf enflasyonu düşürmek için buğday taban fiyatını yükseltmiyorlar. Son bir yılda ekmeğe yüzde 100 dolayında zam yapıldı. Çiftçinin buğdayına gelince neden zam yok? Eğer enflasyonu düşürmek istiyorsanız öncelikle çiftçinin girdi maliyetini düşürün. Şu an bir ton gübre 20 bin lira, mazot 50 lira. Peki bu şartlar altında çiftçi nasıl üretim yapsın. Kusura bakmayın kimse bize bunu yutturamaz” dedi.

‘ÜRÜN EKEMEZ DURUMA GELDİK, ÇİFTÇİ BİTTİ, ÖLDÜ’

Bu yılki beklentilerinin buğdayda 15 bin 500 lira, arpa da ise 13 bin 500 lira olduğunu söyleyen İskenderoğlu, şunları kaydetti:

“Ziraat Odası olarak çiftçilerle yaptığımız görüşmede buğdayın maliyeti 14 bin 860 lira olduğu ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanı, gelsin bizimle hesap yapsın o zaman bakın fiyat nasıl ortaya çıkıyor. Fiyat açıklanırken çiftçinin girdi maliyeti göz önünde bulundurulması lazım. Bu fiyat çiftçiyi kurtarmıyor. Kimse kusura bakmasın. Ürün ekemez duruma geldik. Çiftçi bitti, öldü. Bu şartlar altına önümüzdeki yıl nasıl ekim yapacağız. Bunları hiç mi düşünmüyorlar. Hükümetin amacı enflasyonu düşürmek için fiyatı düşük gösteriyor. Bu şekilde olmaz. Enflasyonun düşürülme yöntemi böyle olmamalı. Çiftçinin girdi maliyetini düşürecek. Çiftçinin girdi maliyeti düştükten sonra enflasyon düşer. Çiftçi, donla, selle, kuraklıkla mücadele ediyor. Çiftçi çok zor şartlar altında üretim yapıyor. Sesimizi duysunlar. ANKA Haber Ajansı’na da teşekkür ediyoruz. Çiftçinin sesini en yüksek tonda ülke gündemine taşıyor. Biz bu şartlar altında üretim yapamayız. Daha 2024 yılının mercimek destek primi ödenmemiş. Hasat bitti ancak destekleme primi ödenmedi. Bu nasıl bir strateji? Akla durgunluk veren bir durum. Bunlara akıl veren, yol gösteren kimse yok mu?”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ÇAĞRI YAPTI

Açıklanan bu fiyatın acil bir şekilde revize edilmesi gerektiğini bildiren İskenderoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şu çağrıyı yaptı:

“Bu fiyat çiftçiyi kurtarmıyor. Öldük, bittik. Bu şartlar altında üretim yapamayız. Bu kadar feryat figan ediyoruz. Duyun bizi. Bu fiyat revize edilmezse çiftçi üretim yapamaz. Araziler boş kalır.”