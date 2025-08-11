TMSF bir kanala daha el koydu!

Düzenleme: Kaynak: 12 Punto
Yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın da ortak olduğu Ekotürk’e TMSF el koydu. Kurum, bilgisayarlara el konulmasının ardından bugün yeni yönetim ekibiyle kanala giriş yaptığı aktarıldı.

Yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara'nın ortağı olduğu Ekotürk, TMSF yönetimine devir işlemi yapıldı.

Dün, şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemleri gerçekleşti. 12 Punto’nun özel haberine göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla giriş yaptı.

ekoturk-222.jpgGeçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın iş akdine son verilmişti.

Bu sabah ise yetkililer, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu açıkladı.

22321.jpg

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde Kültür AŞ'yi yöneten Cengiz Özdemir de Ekotürk'ün büyük ortağı arasında yer alıyordu.

121321.jpg

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, TMSF'nin kayyum atadığı Papara'ya yönelik kararını duyurmuştu. Kararda, "Ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacak." ifadeleri kullanıldı. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi tutuklanmıştı. Şirkete ise TMSF kayyum olarak atanmıştı.

