TMSF bir kanala daha el koydu!

Yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara'nın ortağı olduğu Ekotürk, TMSF yönetimine devir işlemi yapıldı.

Dün, şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemleri gerçekleşti. 12 Punto’nun özel haberine göre; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla giriş yaptı.

Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın iş akdine son verilmişti.

Bu sabah ise yetkililer, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu açıkladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde Kültür AŞ'yi yöneten Cengiz Özdemir de Ekotürk'ün büyük ortağı arasında yer alıyordu.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, TMSF'nin kayyum atadığı Papara'ya yönelik kararını duyurmuştu. Kararda, "Ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacak." ifadeleri kullanıldı. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi tutuklanmıştı. Şirkete ise TMSF kayyum olarak atanmıştı.