TMSF dev şirketi satışa çıkardı

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre; Hazine mülkiyetindeki yüzde 100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ve Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait yüzde 25, Hazine’ye ait yüzde 2,49 olmak üzere toplam yüzde 27,49 oranındaki Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin bir arada uygulanacağı bir ihale süreciyle satışa sunuluyor. 22 MİLYAR TL MUHAMMEN BEDELLE SATIŞA SUNULUYOR

HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat için belirlenen toplam muhammen bedel 22 milyar TL oldu. İhale şartnamesi, belirtilen şartları sağlandığı takdirde, TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’ndan temin edilebilecek. Yatırımcılar; ilanda belirtilen ön şartları sağlamaları halinde, 26 Mayıs - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında HES Kablo ve Erciyes Çelik Halat tesislerini ziyaret edebilecek. Bu süreçte hem şirketlere dair detaylı bilgi edinme hem de veri odasına erişim imkânına sahip olacaklar.

SON TEKLİF TESLİM TARİHİ: 30 HAZİRAN 2025

Yapılan açıklamada; "Kapalı teklif zarfları, ihale şartnamesine uygun şekilde hazırlanarak en geç 30 Haziran 2025 saat 16:30’a kadar, TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad. No:143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul adresine elden teslim edilmelidir. Kapalı zarfla verilen teklifler, 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 10:00’da TMSF Genel Merkezi’nde, teklif sahipleri ve yasal temsilcileri huzurunda açılacak, ardından açık artırma aşamasına geçilecektir" ifadelerine yer verildi.