TMSF dev şirketi satışa çıkardı! Türkiye'nin en büyüğü olabilir

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine’ye ait Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin yüzde 100 payını satışa sundu. İhale, 23 Eylül 2025’te kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye’nin önde gelen hazır giyim şirketlerinden Aydınlı Giyim Grubu’na ait dört şirketin paylarını satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Hazine mülkiyetinde bulunan Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., PLS Marka Pazarlama Ticaret Ltd. Şti., PCU Tekstil Mümessillik Ticaret A.Ş. ve Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 100 payları, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin bir arada uygulanmasıyla satışa sunuldu.

İhalenin muhammen bedeli 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlenirken, ihaleye katılım teminatı 1.2 milyar TL, şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti ise 2 milyon TL olarak açıklandı.

Aydınlı Giyim Grubu, bünyesinde U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel gibi dünyaca ünlü markaların lisans haklarını barındırıyor. Grup, Türkiye’de 384, yurt dışında ise 306 olmak üzere toplam 690 mağazasıyla 44 ülkede faaliyet gösteriyor. 7.500’den fazla çalışanı bulunan grup, hazır giyimden ayakkabıya, aksesuardan ev tekstiline kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.

YATIRIMCILAR İÇİN SON TARİH 22 EYLÜL!

İhale süreci, 18 Ağustos-19 Eylül 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyaretleriyle başlayacak. Yatırımcıların kapalı tekliflerini 22 Eylül 2025 saat 16:30’a kadar teslim etmeleri gerekiyor. Teklifler, 23 Eylül 2025 saat 10:00’da İhale Komisyonu tarafından açılarak açık artırmaya geçilecek. İhaleye, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesi kapsamındaki kişiler ile FETÖ/PDY veya milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla bağlantılı olanlar katılamayacak. Ödeme, peşin ve nakden yapılacak; ancak Rekabet Kurulu veya marka lisans anlaşmaları nedeniyle devir onayı alınamazsa satış gerçekleşmeyebilir.

Aydınlı Giyim Grubu’nun satış süreci, Türk tekstil ve perakende sektöründe büyük bir yankı uyandırırken, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor. Grubun küresel marka portföyü ve yaygın mağaza ağı, ihaleyi cazip kılıyor. TMSF’nin bu satışla, yönetimi altındaki varlıkları ekonomiye kazandırma politikası doğrultusunda önemli bir adım attığı belirtiliyor.

Aydınlı Giyim Grubu’nun satışa çıkarılması, TMSF’nin daha önce de benzer şekilde yönettiği varlık satış süreçlerini akıllara getiriyor. Örneğin, TMSF kontrolündeki Aydınlı Grup, 2023 yılında yine TMSF tarafından satışa çıkarılan Akın Çorap’ı 278 milyon TL’ye satın almıştı. Bu durum, TMSF’nin varlık yönetiminde hem satıcı hem de alıcı olarak rol oynayabildiğini gösteriyor.

Ayrıca, TMSF’nin 933 şirketi yönettiği ve bu şirketlerin toplam piyasa değerinin 55 milyar TL’yi aştığı belirtiliyor. Aydınlı Giyim Grubu’nun satışının, Türk tekstil sektöründeki dengeleri değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendirilmesi, ihalenin önemini daha da artırıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLABİLİR!

Bu dev ihale, Türkiye’nin perakende ve tekstil sektöründeki en büyük işlemlerden biri olarak kayıtlara geçebilir. Yatırımcıların teklif verme süreci ve ihale sonucu, sektörün geleceği açısından yakından takip edilecek.