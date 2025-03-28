TMSF düzenlemesinin iptali için başvuru

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TMSF düzenlemesinin iptali için başvuru

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum atanmasını düzenleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Günaydın, "Bir gece alınan kararla mallarınıza el konulabilir" çıkışında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum atanmasını düzenleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Günaydın, "Bir gece alınan kararla mallarınıza el konulabilir" çıkışında bulundu.

Günaydın, düzenlemenin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını vurgulayan Günaydın, mal varlığı güvencesinin ortadan kalktığını söyledi.

Günaydın, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Bu karar, TBMM’den muhalefetin bütün itirazlarına rağmen geçirildi. TMSF, Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmadan şirketlerin Genel Kurul yetkilerini kullanabilecek, mal varlığı değerlerini satabilecek, tasfiye edebilecek. Üstelik, azınlık hissesi sahibinin rızası bile aranmayacak. Bu yasa yürürlükteyken Türkiye’de hiç kimsenin mal varlığı garantisi yoktur. Her türlü mal varlığına kayyum atanabilir, tasfiye edilebilir. Türkiye, hukuksuz bir kayyum rejimini hak etmiyor." .

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