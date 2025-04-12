TMSF, FETÖ'nün eşarpçısını satıyor. Şirketin ortakları yakından tanınıyordu

TMSF, FETÖ bağlantılı Aker Eşarp’ın Çorlu’daki fabrikasının makine ve teçhizatlarını satışa çıkardı. 2016’da kayyum atanan şirketin geçmişi, FETÖ davaları ve üretim kapasitesi dikkat çekiyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2016’da kayyum atanan Aker Eşarp’ın üretim tesisindeki makine ve teçhizatları satışa çıkardı.

Tekirdağ Çorlu’daki Akerler Tekstil A.Ş.’ye ait Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikanın varlıkları, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle alıcı bulacak. TMSF’nin internet sitesinde yayınlanan ilanda, satışın detayları ve varlık listesi paylaşıldı.

Aker Eşarp, bir dönem Türkiye’nin önde gelen eşarp markalarından biriydi. Şirketin sahipleri İzzet Akyar ve Behçet Akyar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ davalarıyla gündeme geldi. Malvarlıklarına el konulan Akyar’ların şirketi, 2017’den beri kayyum tarafından yönetiliyor.

İzzet Akyar’ın, FETÖ’nün kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın kayınpederi olması, şirketin FETÖ’yle bağlantısını güçlendiren unsurlardan biri olarak gösteriliyor.

Çorlu’daki fabrika, 60 bin metrekarelik alanda kurulu ve 25 bin metrekarelik kapalı üretim sahasına sahip. Aylık 1,2 milyon metrekare kumaş üretim kapasitesiyle eşarp ve kadın dış giyim ürünleri üreten tesis, sektörde modern altyapısıyla biliniyor.

TMSF, 2023’te şirketin değerini 860 milyon lira olarak belirlemiş ve satışa sunmuştu, ancak satışın tamamlanıp tamamlanmadığına dair yeni bir bilgi paylaşılmadı.

Aker Eşarp’ın FETÖ’yle ilişkisi, Kaynak Holding üzerinden de sorgulanmıştı. TMSF’nin bu adımı, örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen yapıların tasfiyesi sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Satış süreci, tekstil sektöründe ve kamuoyunda yakından takip ediliyor.