﻿TMSF Zümrüt Tekstil’i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

Sahibinin Zümrüt Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş olduğu şirket, 267 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhaleye katılmak isteyenler 26 milyon 700 bin lira teminat yatıracak. Teminatın bankalardan TL cinsinden alınmış kesin ve süresiz teminat mektubu olması gerekiyor.

FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihaleye katılamayacak. İhaleye ilişkin şartname ise 25 bin lira karşılığına alınabilecek.