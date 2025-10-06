TMSF’nin el koyduğu holding satın almıştı... Türkiye’nin dev AVM’sine ortak oldular

Kaynak: Oksijen
TMSF’nin el koyduğu Can Holding’in çoğunluk hisselerini aldığı Tekfen Holding’in portföyündeki dev markalar devletin denetimine geçti. Rekabet Kurumu’nun onayladığı hisse devri sonrası Türkiye’nin dev AVM’sini devlet yönetecek.

Can Holding'e yönelik düzenlenen operasyonda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanırken, holding bünyesinde bulunan yüzün üzerinde şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.

TMSF kontrolüne geçen şirketler arasında Türkiye'nin en büyük gübre üreticilerinden Toros Gübre, Papermoon'un yüzde 30'u, Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin tamamı, Samsun ve Ceyhan limanı gibi önemli kuruluşlar yer aldı.

DEVLET AKMERKEZ'E ORTAK OLDU

Rekabet Kurumu'nun yüzde 25.23 Tekfen Holding hissesinin devir işlemini onaylamasıyla birlikte Tekfen Holding'deki en büyük pay sahibi TMSF oldu.

Oksijen'de yer alan habere göre, ayrıca kurucuları arasında Tekfen'in de yer aldığı ve 1993 yılında kapılarını ziyaretçilere açan Türkiye'nin en lüks AVM'lerinden Akmerkez'in de yüzde 10,47'si, hakim hissedarın TMSF olduğu Tekfen Holding tarafından yönetilecek.

Akmerkez’in işletme şirketi Üçgen Bakım’ın da yüzde 27.45’i Tekfen’in. Bu şirket Akmerkez’in otoparklarını, sinemalarını, apart otelini işletiyor, temizliğini yapıyor. Akmerkez’in Ulus Kapısı yanındaki ünlü Papermoon lokantasının yüzde 30.5’i de Tekfen Holding portföyünde.

