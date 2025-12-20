Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, geçtiğimiz hafta yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltının ardından Ersoy'un Habertürk'te yürüttüğü Genel Yayın Yönetmenliği görevi sona erdi.

YAYINA ÇIKMADI

Mehmet Akif Ersoy’un cezaevine gönderilmesinin ardından gözler eski eşi Pınar Erbaş’a çevrildi. Show Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş 19 Aralık Cuma akşamı yayına çıkmadı. Erbaş yerine ise Hande Bayraktar ana haberi sundu. Bu değişiklik, TMSF yönetiminin Pınar Erbaş'ı ekrandan çektiği iddialarını akıllara getirdi.

‘GÜCÜM TÜKENDİ’

Pınar Erbaş hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum. Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."