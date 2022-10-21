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TOBB: bu yılın ilk 9 ayında kapanan şirket sayısı yüzde 62,7 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; eylül ayında ülke genelinde kapanan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16 artarak bin 987'ye yükseldi. Bu yılın ilk dokuz ayında kapanan şirket sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,7 artış gösterdi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 16:41
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TOBB: bu yılın ilk 9 ayında kapanan şirket sayısı yüzde 62,7 arttı

TOBB: bu yılın ilk 9 ayında kapanan şirket sayısı yüzde 62,7 arttı
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TOBB, Eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre; Eylül’de kurulan şirket sayısı, ağustosa kıyasla yüzde 6,8 artışla 12 bin 193'ten 13 bin 23'e çıktı. Kapanan şirket sayısındaki artış ise çok daha yüksek oldu. Eylülde bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı, yüzde 16 artarak bin 713’ten bin 987’ye yükseldi.

KURULAN KOOPERATİF SAYISINDAKİ AZALMA SÜRÜYOR

TOBB verilerine göre; önceki aylarda olduğu gibi eylülde de kurulan kooperatif sayısı, bir önceki aya kıyasla yüzde 11,6 azaldı. Aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 11,3 yükseldi.

Eylül ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 18,4 arttı. Gerçek kişi ticari işletmelerdeki kapanma oranı da eylül ayında 0,6 oranında azaldı.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDAKİ ARTIŞ, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 25 OLDU

Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9, kooperatif sayısı yüzde 27,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 artış gösterdi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 25,8'lik artış oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8, kooperatif sayısında yüzde 26,2 düşüş meydana geldi.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,4'ünü limitet şirketler, yüzde 12,3'ünü anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,1'i İstanbul'da, yüzde 8,8'i Ankara'da, yüzde 6,6'sı İzmir'de kuruldu. Eylülde tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 526'sı ticaret, bin 889'u imalat ve bin 598'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 51'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 631'i inşaat, 279'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

EYLÜLDE KAPANAN ŞİRKETLERDEN 291'İ İMALAT, 237'Sİ İSE İNŞAAT ŞİRKETİ OLDU

Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerin 654'ünün toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 291'inin imalat, 237'sinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 663'ünün toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 249'unun inşaat, 158'inin imalat sektöründe faaliyette bulunduğu kayıtlara geçti.

Eylülde 167 kooperatif kurulurken bunların 107'si konut yapı, 31'i işletme kooperatifi, 10'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

YABANCI ORTAKLARDA RUSLAR BAŞI ÇEKTİ

Geçen ay kurulan bin 928 yabancı ortak sermayeli şirketin 135'i Rus ve 129'u İran ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 210'u anonim, bin 718'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 2 bin 298'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 805'i gayrimenkul acenteleri, 708'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalıştı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 62,7 ARTTI

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 99 bin 583'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise önemli bir artış gösterdi. Yılın ilk 9 ayında kapanan şirket sayısı, yüzde 62,7 artarak 15 bin 247'ye yükseldi.

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