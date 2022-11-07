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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, öğretim görevlisi olarak 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 13:24
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümüne "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; Başvuru dilekçesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi (Öğretmenlik yaptığına dair), Lisans ve Lisansüstü diploması, Resmi transkript, Yabancı Dil belgesi, ALES belgesi, CV, Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belge ile belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda adayların belgelerin asıllarını ya da onaylı örneklerini; şahsen başvurularda ise belgelerin onaylı örneklerini veya ası İla rı m sunmak suretiyle fotokopilerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden İtibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. İlan duyuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazete'de ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır. Duyuruların yayımlanacağı internet sitesi www.etu.edu.tr

Değerlendirme sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

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