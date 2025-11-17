Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 2 Ekim 2025 tarihinde başlayan TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketinde 25 milyar TL olan kredi hacminin 50 milyar TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Hisarcıklıoğlu, başvuruların 19 Kasım Çarşamba günü başlayacağını kaydetti.

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KOBİ’lere yeni TOBB Nefes Kredisi fırsatı. KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla başlattığımız girişimler sonuç verdi. 2 Ekim 2025 tarihinde başlayan TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketinde 25 milyar TL olan kredi hacmi 50 milyar TL’ye yükseltildi. Başvurular 19 Kasım Çarşamba günü başlıyor” ifadelerine yer verdi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmelerin başvurabileceği TOBB Nefes Kredisi’nden bir firmanın azami 1,5 milyon TL kredi kullanabileceğini kaydetti. Öte yandan, kredilerin, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacağını, kredinin 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri 32 faizle kullandırılacağını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, TOBB Nefes Kredisi’ne Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubeleribe başvuru yapılabileceğini açıkladı.