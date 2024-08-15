Toblerone'un kararı İsviçre'yi ayağa kaldırdı

ABD'li çikolata ve gıda üreticisi Mondelez yıl sonundan itibaren Toblerone adlı çikolatasının üretiminde artık İsviçre sütü kullanmak istemiyor. Sektör uzmanlarından alıntı yapan Blick'in haberinde belirtiğine göre yalnızca İsviçre'de satılan çikolatanın yerel süt tozuyla yapılması gerekiyor. Haber kaynağına konuşan uzmanlara göre yakın bir gelecekte Toblerone üretiminin büyük bir kısmında İsviçre sütünün kullanılmayacağına dair belirtiler var. Hatta piyasadaki yaygın kanıya göre İsviçre dışındaki pazarlar için üretilen tüm Toblerone'lar yakında yabancı süt tozuyla üretilecek.

İsviçreli süt üreticileri söz konusu dedikodular üzerine alarma geçti. İsviçre Süt Çiftçileri Birliği Direktörü Stephan Hagenbuch, "Eğer bu gerçekten gerçekleşirse, İsviçre süt piyasasındaki huzursuzluğu körükleyecektir" dedi. Süt endüstrisi organizasyonunun genel müdürü Stefan Kohler ise yılda yaklaşık 40 milyon litre sütün alıcısız kalması kendileri için ufak çaplı bir felaket demek olduğunu belirtti.

Mondelez'in yıl sonunda İsviçre'den yabancı süt tozuna geçmeyi planladığı bildiriliyor. Ancak Bern'deki fabrikada üretilen bazı çikolatalarının halihazırda yabancı süt tozuyla üretilmiş olabileceği konusunda ciddi spekülasyonlar dolaşıyorsa da söz konusu iddialar bugüne kadar ispatlanamadı.