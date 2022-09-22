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İngiltere'yi sarsan taciz skandalı Chelsea'de yaşanmış

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Rusya - Ukrayna savaşı sebebiyle İngiltere'deki varlıklarına el konulan Roman Abramovich'ten Chelsea'yi satın alan Amerikalı iş adamı Todd Boehly, kulüpteki ilk aylarının ardından Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile yolları ayırıp Graham Potter'ı takımın başına getirmişti.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 12:16
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Todd Boehly ve Clearlake Capital ortaklığıyla yönetilen Chelsea'de büyük bir skandalın kulübe maddi zarar vermeden kapatıldığı ortaya çıktı

İngiltere'yi sarsan taciz skandalı Chelsea'de yaşanmış
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Todd Boehly ve Clearlake Capital ortaklığıyla yönetilen Chelsea'de büyük bir skandalın kulübe maddi zarar vermeden kapatıldığı ortaya çıktı.İngiliz The Telegraph'ın haberine göre 2007-2010 yılları arasında Chelsea'de çalışan ve yaklaşık 1 ay önce yeniden Maviler'de çalışmaya başlayan ticari yönetici Damian Willoughby'nin, Futbol finans uzmanı Catalina Kim'e uygunsuz mesajlar gönderdiği için yeni başladığı işinden kovuldu.


Kulübün ABD'li sahiplerin yönetimine geçmesinin ardından ilk olarak değişikliğe gidilen departman finans ve ticari operasyonlar olmuştu. Manchester City'nin de sahibi olan City Group'ta uzun yıllardır çalışan Tom Glick'i göreve gelmiş, Glick de City'de beraber çalıştığı Damian Willoughby'yi işe almıştı.
YILLARDIR SÜRÜYORMUŞ
Haberin detaylarına inildiğinde Damian Willoughby'nin Catalina Kim'e mesaj yoluyla cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1 yıl önce yaşanan bu mesajla taciz sürecinin ardından Catalina Kim'in söz konusu mesajları, Chelsea'de ticari operasyonlar başkanlığı görevini yürüten Tom Glick'e gösterdiği ve bunun üzerine Chelsea'nin harekete geçtiği ifade edildi.
Damian Willoughby ve Catalina Kim, ilk olarak 2015 yılında, Kim'in Manchester City ile yaptığı bir çalşma sırasında tanıştı. Son iki yılda Willoughby'nin Kim'e karşı ilgisinin farklı yönde ilerlediği, Kim'in evli olduğunu söyleyip reddetmesine rağmen Willoughby'nin ısrarla taciz mesajları gönderdiği, bu mesajlarda müstehceh içerikli videoların da olduğu belirtildi.
29 Ağustos'ta Damian Willoughby'nin Chelsea'de göreve başlayacağını mail yoluyla öğrenen Catalina Kim, 3 Eylül'de Tom Glick'e Willoughby ile ilgili kaygılarını anlatan bir mesaj gönderdİ. Bu durumu kabul edilemez bulan Chelsea yönetimi, hemen Damian Willoughby'nin görevine son verdi.

ZARAR ÇOK BÜYÜYEBİLİR

Futbolun ekonomi dünyasında iyi tanınan Catalina Kim'in Chelsea ile bir süredir büyük anlaşmalar yapmak adına yakın bir çalışma içerisinde olduğu ve bu anlaşmaların boyutunun yüz milyonlarca doları bulabileceği belirtiliyor. Chelsea'den yapılan açıklamada Damian Willoughby'nin görevinden 'hemen' alındığı ifadeleri kullanıldı.
İŞTE KİM'İN AÇIKLAMASI
Tom Glick'e Damian Willoughby'nin son iki yıldaki genel tavır ve davranışlarıyla ilgili şikayette bulunduğum doğru. Son olaak beni telefonla arayarak tehdit etti. Bunun herhangi bir Premier Lig kulübünün hoş görebileceği bir çalışma ortamı ve kurumsal kültür olmadığına kesinlikle inanıyorum.
Willoughby cephesinden ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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