Tofaş kağıt gibi ezildi!

Kaynak: İHA
Tofaş kağıt gibi ezildi!

Aydın'da takla atan Tofaş otomobil kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza Aydın-Denizli karayolu Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki 09 FV 447 plakalı otomobil önünde seyreden kamyona çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada Tofaş otomobil kağıt gibi ezilirken, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Araçtan kurtarılan sürücü T.Ö. sağlık ekiplerine teslim edilirken, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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