Tofaş takla attı, sürücü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tofaş takla attı, sürücü yaralandı

Zonguldak'ta Tofaş marka otomobil refüj taşlarına çarparak takla attı.

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil refüj taşlarına çarparak takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü; yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza sabah 07.30 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolu karaman beldesi çıkışında meydana geldi. Seyfi E. (30) idaresindeki 74 AB 745 plakalı Tofaş marka otomobiliyle Devrek istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüj taşlarına çarptı ardından da takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Diğer sürücülerin imdadına yetiştiği Seyfi E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken otomobil kaza yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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