TOFAŞ -Türk Telekom: 93- 82

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta TOFAŞ, ilk periyotta 25-21, devreyi 46-40, 3. periyodu ise 66-57 önde tamamladı. Maçın genelinde üstün bir performans sergileyen TOFAŞ, son çeyrekte de rakibine fırsat tanımadı ve 93-82'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

TOFAŞ'TA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

TOFAŞ'ta Brien ve Trifunovic, 27'şer sayıyla takımın en skorer oyuncuları oldu. Yiğitcan Saybir 12, Berk Demir 8 ve Özgür Cengiz 7 sayıyla galibiyette önemli rol oynadılar.

TÜRK TELEKOM'DA EN YÜKSEK SAYIYI ALEXANDER ATTI

Türk Telekom'da ise Alexander, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. İsmet Akpınar 10, Melih Tunca 13, Mahir Ağva 9 ve Bess 9 sayıya imza atarak takımlarına katkı sağladılar.

FAUL DURUMLARI

Türk Telekom'dan Makoundou (34:15) ve TOFAŞ'tan Yiğitcan Saybir (39:18) beşinci faullerini alarak oyun dışı kaldılar.

MAÇIN HAKEMLERİ

Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

Bu sonuçla TOFAŞ, Süper Lig’deki 11. maçında 6. galibiyetini elde etti, Türk Telekom ise 6. yenilgisini aldı.