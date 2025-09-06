TOFAŞ'ın hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
TOFAŞ'ın hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Dörtyol ilçesine bağlı Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen pikap ile TOFAŞ marka otomobil, mahalle içerisinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
TOFAŞ'ın hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı
TOFAŞ'ın hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı
Kırıkkale’de motosiklet denetimleri kask kullanımını artırdı
Kırıkkale’de motosiklet denetimleri kask kullanımını artırdı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 polis memuru şehit
Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 polis memuru şehit
Ünlü otomotiv firmasına göçmen operasyonu!
Ünlü otomotiv firmasına göçmen operasyonu!
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Süper meyvenin hasadı başladı
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Süper meyvenin hasadı başladı