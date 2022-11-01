Gençler Türkiye'de bir gelecek görmüyor. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyorlar

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 6 Mayıs -11 Haziran tarihlerinde KONDA Araştırma Ve Danışmanlık ile birlikte gerçekleştirdiği ‘Gençlerin İhtiyaçları Araştırması’sının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya 17-30 yaş aralığındaki 1542 kişi katıldı.

Araştırmada gençlerin yüzde 59.3’ünün öncelikli ihtiyaçlarının burs desteği olduğunu belirtildi. Katılımcı her beş gençten birinin aylık hane gelirinin 500 TL’den az olması da dikkat çekti. Rapora göre gençlerin yüzde 26.1’i geri ödemesiz burs alırken yüzde 38’i ise burs veya geri ödemeli öğrenim kredisi almadığını söyledi. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 37’si ailesinden herhangi bir harçlık almadığını, hem okuyup hem çalışan gençlerin yarısından fazlasının ise asgari ücretten düşük ücret aldığını ortaya koydu.

GENÇLERİN KENDİLERİNE AİT ODALARI BİLE YOK

Araştırmada gençlerin yaşam şartlarını da dahil edildi. Gençlerin yüzde 54.2’si psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 37’si devlet yurdunda kalırken yüzde 34.2’si ise ailesinin yanında yaşadığını belirtti. Gençlerin yüzde 44.7’sinin de kendisine ait bir odası bulunmadığı ortaya çıktı.

Gençlerden sadece yüzde 64.5’nin bilgisayara sahip olduğunun belirtildiği raporda sosyalleşme çağında olan katılımcı gençlerin yüzde 42.5’i tiyatro sinema gibi aktivitelere para harcayamıyor.

GENÇLER YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYOR

Gençlerin yaşadığı ekonomik sorunlar da araştırmada yer aldı. Raporda gençlerin yüzde 71.3’ü Türkiye’de bir gelecek hayal etmediği belirtildi. Gençlerin yüzde 81,6’sı imkânı olsa yurt dışında yaşamak istediğini söyledi.