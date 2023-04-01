TOGG adına sahte site kurup dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda, bazı kişilerin dolandırıldığı tespit edildi. Biren'in, dolandırıcılık paralarını almak için "Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi" adlı bir şirket hesabına transfer ettiği belirlendi. Biren, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG marka aracı satın almak isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla togg.satisonbasvuru.com isimli sahte bir internet sitesi kurulduğunu ve bazı insanların bu dolandırıcılık yöntemiyle mağdur edildiğini belirledi.

"TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoşgeldiniz" başlığı altında benzer şekilde sitelerin oluşturulduğu tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, vatandaşların dolandırıcılık için yatırdığı paraların "Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi" adlı bir şirket hesabına aktarıldığı ve bu şirketin sahibinin Vedat Biren olduğu tespit edildi. Şüpheli Vedat Biren, Ankara'da perşembe günü yakalanarak gözaltına alındı.