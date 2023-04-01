2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • TOGG adına sahte site kurup dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

TOGG adına sahte site kurup dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG adı altında sahte bir web sitesi kuran ve ön sipariş başvurusunda bulunan vatandaşları dolandıran şüpheli Vedat Biren'i yakaladı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 23:38
Takip Et

TOGG adına sahte site kurup dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

TOGG adına sahte site kurup dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
+
Aa
-

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda, bazı kişilerin dolandırıldığı tespit edildi. Biren'in, dolandırıcılık paralarını almak için "Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi" adlı bir şirket hesabına transfer ettiği belirlendi. Biren, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG marka aracı satın almak isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla togg.satisonbasvuru.com isimli sahte bir internet sitesi kurulduğunu ve bazı insanların bu dolandırıcılık yöntemiyle mağdur edildiğini belirledi.

"TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoşgeldiniz" başlığı altında benzer şekilde sitelerin oluşturulduğu tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, vatandaşların dolandırıcılık için yatırdığı paraların "Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi" adlı bir şirket hesabına aktarıldığı ve bu şirketin sahibinin Vedat Biren olduğu tespit edildi. Şüpheli Vedat Biren, Ankara'da perşembe günü yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
2
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Alkole büyük zam 
3
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
5
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
6
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
﻿Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
﻿Iran’da başörtüsüz kadınlara yoğurtlu saldırıya tutuklama
﻿Iran’da başörtüsüz kadınlara yoğurtlu saldırıya tutuklama
﻿Iran’da başörtüsüz kadınlara yoğurtlu saldırıya tutuklama
﻿Juventus seriye bağladı. Verona'yı tek golle geçti
﻿Juventus seriye bağladı. Verona'yı tek golle geçti
﻿Juventus seriye bağladı. Verona'yı tek golle geçti
﻿Firari katil zanlısı 20 yıl sonra yakalandı
﻿Firari katil zanlısı 20 yıl sonra yakalandı
﻿Firari katil zanlısı 20 yıl sonra yakalandı
﻿Erden Timur'dan olay sözler: Belli ki operasyon var
﻿Erden Timur'dan olay sözler: Belli ki operasyon var
﻿Erden Timur'dan olay sözler: Belli ki operasyon var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.