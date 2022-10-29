29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Otomotiv
  • >
  • Togg CEO’su Gürcan Karakaş’tan fiyat açıklaması

Togg CEO’su Gürcan Karakaş’tan fiyat açıklaması

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni öncesinde Togg'un fiyatına ilişkin konuştu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:29
Takip Et

Togg CEO’su Gürcan Karakaş, fiyat konusunda net konuştu

Togg CEO’su Gürcan Karakaş’tan fiyat açıklaması
+
Aa
-

Togg’un fiyatına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Karakaş, “Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz” dedi.

“Aracın renklerini ülkemizin renklerimiz seçtik” diyen Karakaş, “Biz 300’e yakın start-up inceledik, 36 tanesiyle bir modelini yaptığımız hizmetin çalışmalarını yaptık, 19 tanesiyle el sıkıştık” bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda (Togg), Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding’in yüzde 19’ar, Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) yüzde 5 ortaklığı bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
2
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
3
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
4
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
5
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
6
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
7
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Körfez ülkelerinden 29 Ekim mesajı
﻿Körfez ülkelerinden 29 Ekim mesajı
﻿Körfez ülkelerinden 29 Ekim mesajı
﻿AB Komisyonu Başkanı'nın Karadağ ziyareti iptal edildi
﻿AB Komisyonu Başkanı'nın Karadağ ziyareti iptal edildi
﻿AB Komisyonu Başkanı'nın Karadağ ziyareti iptal edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.