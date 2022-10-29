Togg CEO’su Gürcan Karakaş’tan fiyat açıklaması

Togg’un fiyatına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Karakaş, “Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz” dedi.

“Aracın renklerini ülkemizin renklerimiz seçtik” diyen Karakaş, “Biz 300’e yakın start-up inceledik, 36 tanesiyle bir modelini yaptığımız hizmetin çalışmalarını yaptık, 19 tanesiyle el sıkıştık” bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda (Togg), Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding’in yüzde 19’ar, Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) yüzde 5 ortaklığı bulunuyor.