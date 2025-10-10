Yeniçağ Gazetesi
Togg Ekim ayı fiyat listesi açıklandı

Togg Ekim ayı fiyat listesi açıklandı

Togg uzun süredir beklenen 4 çeker versiyonları'da satışa çıkartınca fiyat'ları iyice merak edilir oldu.

Togg Ekim ayı fiyat listesi açıklandı - Resim: 1

İşte Togg Ekim ayı fiyat listesi

1 3
Togg Ekim ayı fiyat listesi açıklandı - Resim: 2

Togg T10X V1 4x2 Standart Menzil
1.844.000 TL

Togg T10X V1 4x2 Uzun Menzil
2.154.000 TL

Togg T10X V2 4x2 Uzun Menzil
2.345.000 TL

Togg T10X V2 4More Obsidiyen
3.095.950 TL

2 3
Togg Ekim ayı fiyat listesi açıklandı - Resim: 3

Togg T10F V1 4x2 Standart Menzil
1.860.000 TL

Togg T10F V1 4x2 Uzun Menzil
2.170.000 TL

Togg T10F V2 4x2 Uzun Menzil
2.345.000 TL

Togg T10F V2 4More Uzun Menzil
3.095.950 TL

3 3
Kaynak: Haber Merkezi
