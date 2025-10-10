İşte Togg Ekim ayı fiyat listesi
Togg Ekim ayı fiyat listesi açıklandı
Togg uzun süredir beklenen 4 çeker versiyonları'da satışa çıkartınca fiyat'ları iyice merak edilir oldu.
Togg T10X V1 4x2 Standart Menzil
1.844.000 TL
Togg T10X V1 4x2 Uzun Menzil
2.154.000 TL
Togg T10X V2 4x2 Uzun Menzil
2.345.000 TL
Togg T10X V2 4More Obsidiyen
3.095.950 TL
Togg T10F V1 4x2 Standart Menzil
1.860.000 TL
Togg T10F V1 4x2 Uzun Menzil
2.170.000 TL
Togg T10F V2 4x2 Uzun Menzil
2.345.000 TL
Togg T10F V2 4More Uzun Menzil
3.095.950 TL
