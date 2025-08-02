TOGG fabrikasında şok iddia: 200 işçi işten çıkarıldı

Türkiye’nin yerli otomobil projesi TOGG'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında yaklaşık 200 işçinin hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarıldığı iddia edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki TOGG fabrikası, büyük çapta bir işten çıkarma iddiasıyla gündemde.

Bursa Hakimiyet gazetesinin haberine göre yaklaşık 200 işçi, yıllık izinde oldukları sırada telefonla aranarak iş akitlerinin feshedildiği bildirildi. İşçiler, fabrikaya dahi alınmazken, eşyalarını toplamalarına izin verilmediği öğrenildi.

Seslerini duyurmaya çalışan bir işçi yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

“Lütfen sesimizi duyurun. Ben TOGG çalışanıyım ve yıllık izindeydik. Bizi bu sabah arayarak yaklaşık 200 kişi işten çıkartıldık. Hiçbir geçerli sebep yok. Biz bu fabrikaya 8-10 yıllık tazminatımızı bırakıp geldik, sırf ülke kalkınsın, bizim de parmağımız olsun diye. Ama bizi kapının önüne koyuyorlar. Eşyalarımızı almaya bile giremedik. Kapıda 6 ekip polis arabası, ekstra güvenlik görevlisi koymuşlar. Lütfen sesimizi duyuralım, böyle bir çıkış olamaz.”

Halk TV'deki habere göre seslerini duyurmaya çalışan bir işçi yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

“Lütfen sesimizi duyurun. Ben TOGG çalışanıyım ve yıllık izindeydik. Bizi bu sabah arayarak yaklaşık 200 kişi işten çıkartıldık. Hiçbir geçerli sebep yok. Biz bu fabrikaya 8-10 yıllık tazminatımızı bırakıp geldik, sırf ülke kalkınsın, bizim de parmağımız olsun diye. Ama bizi kapının önüne koyuyorlar. Eşyalarımızı almaya bile giremedik. Kapıda 6 ekip polis arabası, ekstra güvenlik görevlisi koymuşlar. Lütfen sesimizi duyuralım, böyle bir çıkış olamaz.”

Neden ücretsiz izne çıkarmıyorsunuz? TOGG sürekli tek vardiyalı üretimde mi kalacak? Bu zor günler geçmeyecek mi? İlk zorlukta işçileri kapının önüne koyuyor, hatta kapıya bile yaklaştırmıyorsunuz. Yıllardır Bursa’da faaliyet gösteren otomobil fabrikaları bunu yapmazken TOGG yöneticilerinin bunu yapıyor olması, büyük bir mağduriyete neden oluyor. Şirketten ve ilgili bakanlıktan derhal açıklama bekliyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız.”