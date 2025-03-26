Togg için dikkat çeken karar! Tarih verildi: Artık ücretli olacak

Yerli otomobil Togg T10X için merakla beklenen Adaptif Sürüş Paketi'nin fiyatı belli oldu. Geçen sene yayımlanan 1.5 güncellemesiyle araca akıllı sürüş özellikleri eklenmiş ve bu özelliklerin belirli süreliğine ücretsiz olacağı açıklanmıştı. 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren akıllı sürüş özellikleri paralı olacak.

TOGG ADAPTİF SÜRÜŞ PAKETİ NE KADAR?

Togg T10X sahipleri Adaptif Sürüş Paketi'ni Trumore mobil uygulamasından 30.000 TL'ye satın alabiliyor. Bir defa ödeme yapılması yeterli oluyor, herhangi bir abonelik gerekmiyor.

Ödeme yapmayan kullanıcıların Adaptif Sürüş özellikleri 7 Nisan 2025'ten itibaren devre dışı olacak. Ödeme yapan kullanıcıların akıllı sürüş özellikleri 24-48 saat içerisinde etkinleştirilecek.

YENİ T10X SAHİPLERİNE İLK 30 GÜN ÜCRETSİZ

7 Nisan 2025 tarihinden itibaren yeni Togg T10X sahipleri aracı satın aldıkları günden itibaren 30 gün boyunca 'Adaptif Sürüş Paketi'ni ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı bulacak. Bu sayede, aracı teslim alan kullanıcılar bir ay boyunca Yoğun Trafik Pilotu, ACC ve ADA gibi gelişmiş sürüş destek sistemlerini hiçbir ücret ödemeden deneme fırsatı elde edecek.

ADAPTİF SÜRÜŞ PAKETİ NELER İÇERİYOR?

Adaptif Sürüş Paketi'nin içeriğinde Akıllı Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Adaptif Sürücü Asistanı (ADA) ve Yoğun Trafik Pilotu (RHP) yer alıyor.

DUR-KALK FONKSİYONLU ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ

Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), hızınızı ve öndeki araçla mesafenizi otomatik olarak ayarlar. Trafik işareti algılama sistemiyle hız limitlerini öğrenir ve yoğun trafikte bile konfor sağlar.

ADAPTİF SÜRÜCÜ ASİSTANI

Adaptif Sürücü Asistanı (ADA) seçtiğiniz hız ve mesafede aracınızın şeridi otomatik olarak takip etmesini sağlar. Şerit çizgileri okunamasa bile devrede olan bu özellik, sürüş alışkanlıklarınızı öğrenerek size özel bir deneyim sunar.

YOĞUN TRAFİK PİLOTU

15 km hıza kadar ADA aktifken kullanılabilen Yoğun Trafik Pilotu (RHP), sıkışık trafikteki sürüşünüzü kolaylaştırır. Direksiyon desteğiyle şeritte kalmanızı ve takip mesafenizi korumanızı sağlarken dikkat seviyesi ölçümüyle sürüş güvenliğinizi artırır. Bu özellik henüz kullanıma sunulmadı ancak paketin içeriğinde bu özelliğe de yer veriliyor. Satın alanların bu özelliğe erişip erişemeyeceğini bilmiyoruz.