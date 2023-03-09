TOGG için aldılar zarar ettiler. Mağdurlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Yerli otomobil Togg’un 2023 adet 100. Yıl Özel Seri NFT Koleksiyonu için 5 Şubat’ta teklif verme süreci başlamıştı. Ancak TOGG, ön siparişte öncelik sunan NFT satışlarını iptal ettiğini duyurdu.

Daha önce yapılan açıklamalara göre 2023 adet 100. Yıl Özel Seri NFT Koleksiyonundan birini satın alan kullanıcılar 2023 adet 100. Yıl Özel Seri Togg C-SUV modeli için öncelikli ön siparişe katılma hakkı elde edecekti. Bugün yapılan açıklamaya göre NFT satışı ileri bir tarihte yapılacak.

AVAX FİYATI DÜŞTÜ VATANDAŞLAR ZARAR ETTİ

NFT sahipleri, ön siparişte herhangi bir öncelik kazanmayacak. NFT'ler için fiyat teklifleri AVAX ile verilecekti. Bu açıklamanın ardından AVAX fiyatı ciddi düşüş yaşadı.

TOGG'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız. Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız.

5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırmasını ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz. NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'nu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak, 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız.

Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz Yeni Lig yarışmasını iptal ettiğimizi de bilginize sunarız. Çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.

SOSYAL MEDYA AYAKLANDI

TOGG'un paylaşımına tepki yağdı. Vatandaşlardan biri 200 bin TL, birinin de 90 bin TL zarar da olduğu ortaya çıktı.

TOGG Mağdurlarından bazıları şunları söyledi: