TOGG ile bisiklet çarpıştı: 11 yaşındaki çocuğun durumu ağır

Kaynak: İHA
Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması neticesinde 11 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Kula Belediyesi kapalı otopark girişinde vuku buldu. Alınan bilgiye göre, otomobil sürücüsü A.N. otoparka girmek istediği esnada, kaldırımdan caddeye inen İ.K. (11) yönetimindeki bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten fırlayan küçük çocuk ağır yaralandı.

Olay mahalline gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı Kula Devlet Hastanesi’ne götürdü. Buradaki tedavinin ardından İ.K., ileri inceleme ve tedavi için Salihli Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

aw540262-03.jpg

