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TOGG ilk kazasını Ankara'da yaptı! Yedek parça sorusu gündemde

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, kura ile belirlenen ilk sahiplerine dağıtılmaya başlandıktan sonra ilk trafik kazasını Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşadı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 23:15
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TOGG ilk kazasını Ankara'da yaptı! Yedek parça sorusu gündemde

TOGG ilk kazasını Ankara'da yaptı! Yedek parça sorusu gündemde
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Radyotrafik'in haberine göre, kazanın meydana geldiği Yenikent semtindeki kaza kayıtlara ilk TOGG trafik kazası olarak geçti.

Ancak paylaşılan görüntülerde kazanın ağır olmadığı görüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yerli otomobil TOGG'a çarpan şoförün şanssızlığına dikkat çekilirken, kazanın ağır olmadığı belirtildi.

Ancak, kazada TOGG'un yedek parçasının nereden temin edilebileceği sorusu gündeme geldi.

Henüz TOGG'un yedek parçalarının ne şekilde temin edileceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

TOGG T10X ön sipariş çekilişinin kazananları geçtiğimiz hafta belli olmuştu.

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