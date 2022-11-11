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TOGG kaç lira yakıyor? TOGG İstanbul- İzmir maliyeti kaç lira?

TOGG için merak edilen başlıca konulardan biri de TOGG’un kaç lira yakacağı, yolculuk maliyeti. TOGG için İstanbul Zorlu AVM’de açılan TOGG deneyim merkezinde pek çok simülasyonu görmek mümkün. Bu deneyim merkezinde TOGG için bir maliyet simülasyonu gösterildi. Buna göre, TOGG kaç lira yakıyor? TOGG İstanbul- İzmir maliyeti kaç lira?

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:15
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TOGG kaç lira yakıyor? TOGG İstanbul- İzmir maliyeti kaç lira?

TOGG kaç lira yakıyor? TOGG İstanbul- İzmir maliyeti kaç lira?
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TOGG elektrikli otomobillerini sergileyebileceği deneyim merkezleri açmaya devam ediyor. TOGG’un bu deneyim merkezlerinden biri de İstanbul Zorlu Center AVM’de açıldı. Deneyim merkezlerinde TOGG’a dair pek çok simülasyonu görmek mümkün. En çok merak edilenlerden biri de TOGG’un yolculuklarda sürücüye maliyeti. Peki, TOGG kaç lira yakıyor? TOGG İstanbul- İzmir maliyeti kaç lira?

TOGG için İstanbul Zorlu AVM’de 8 Kasım’da bir nedeyim merkezi açıldı. TOGG’un deneyim merkezinde, şirketin Şubat 2023’te ön siparişe açacağı ilk modeli yüzde 100 elektrikli C-SUV sergilendi.

Merkezde ayrıca, TOGG C-SUV’un kaç TL maliyetle şarj edileceğine yönelik bir deneyim alanı ve aracın ön panelindeki teknolojilerin gösterildiği başka bir deneyim alanı daha bulunuyor. Deneyim merkezinde bulunan akıllı deneyim ekranında ToGG C-SUV’un hazırlanmış şarj maliyetini simülasyonu yer alıyor.

TOGG İSTANBUL- İZMİR MALİYETİ

TOGG’un hazırlanmış simülasyonunda İstanbul’dan İzmir’e ne kadar sürede ve kaç TL maliyetle gideceğimi simüle edildiğinde, 1.6 litre benzinli motora sahip bir C-SUV’la İstanbul’dan İzmir’e 936.52 TL maliyetle gidilirken, TOGG C-SUV ile bu maliyet 284.51 TL’ye kat edilebilecek.

Bu sürüşler sırasında TOGG’un Trugo isimli hızlı şarj istasyonunda batarya doldurmak için 12 dakika yeterli olacak. Hızlı şarj sayesinde benzinli C-SUV’un İzmir’e vardığı sürede yani 4 saat 43 dakikada Togg C-SUV da İzmir’e varmış olacak.

İlk merkezini İstanbul’da açan TOGG’un bir sonraki deneyim merkezini Ankara’ya açması bekleniyor. Şirketin hedefi ise 2023 yılı sonuna kadar toplam 20 farklı deneyim merkezi açmak.

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