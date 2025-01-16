Togg - Mercedes kapıştı, Federasyon yaya kaldı

Şimdi reklamlar..

Bir yanda Mercedes…

Diğer tarafta Togg…

Şimdi ‘Nerden çıktı bunlar?’ diyorsunuz.

Nereden olacak Riva’dan.

Yıllardır Mercedes, Futbol Federasyonu ulaşım sponsoru.

Hatta milli takım ile adı özdeşleşmiş gibi.

En özel otobüsleri, lüks araçları Federasyon kullanımına sundu.

Gelinen nokta yaşananlara bakalım.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu talimat alıyor(!)

Yerli ve milli aracımız diye lanse edilen Togg markasına geçiş isteniyor.

Her ne kadar otobüsleri ülkemizde üretilse de, Alman firması olan Mercedes durumdan habersiz.

Sponsorluk sözleşmesini uzatmaya niyetliler.

Ancak Federasyon Başkanı, “Togg’da olsun..” diye garip talepte bulunuyor.

Direkt değil de, dolaylı yoldan kapıyı gösteriyor.

Komm raus!

Yılların sponsoru Mercedes, tahsis ettiği tüm araçları çekiyor.

Hazırda bekler gibi anında Togg’lar geliyor.

Boy boy… Sıra sıra… Renk renk.. Model model..

Çoğu 16 plakalı

Bursalı!..

Riva’daki merkezin otoparkı dolup taşıyor.

Bu kez yakıt sıkıntısı başlıyor.

Araçlar elektrikli.

Özel dolum istasyonu sayısı ise sınırlı.

Önce üst düzeyde olanlar şarja takılıyor.

Tam dolum olmadan fişler çekilmiyor.

Çekilse akülerin ömrü kısalacak.

Masraflar artacak.

Yeni dolum aparatları için uygun yer henüz bulunmuş değil.

Riva’da ulaşım kaosu ve karmaşası had safhada.

Önceden hazırlık yapılmadığı için, sıkıntılı süreç bir türlü aşılamıyor.

Riva malum.

Abisi, dayısı olan burada.

Siyasetten, iş dünyasından eşi, dostu olanlar da cabası.

Öyle ki, artık koca bina yetersiz.

Yan tarafa konulan konteyner tipi ofislerde doluluk oranı %100..

Hey maşallah.

Nazar değmez inşallah!

Boş koltuk yok.

Kalkanın yeri anında doluyor.

Yemeğe geçen, koltuğa çantasını, paltosunu asıyor.

Asistanlar, danışmanlar gırla…

Hatta danışmanların danışmanları bile mevcut.

Şaka değil…

Ballı, kaymaklı, bol torpilli kurum.

Varsa yapalım açık oturum!

Mercedes gider, Togg gelir.

O da gider başkası gelir.

Hani deveye sormuşlar: Boynun neden eğri..

‘Nerem doğru ki’ demiş.

Valla tam da o misal.

Türk futbolu böyle bir yapı içinde.