13 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG ön siparişleri ne zaman başlıyor? TOGG ön sipariş tarihi ne?

TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG ön siparişleri ne zaman başlıyor? TOGG ön sipariş tarihi ne?

Satışa çıkması planlanan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için geri sayım sürüyor. TOGG’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada TOGG ön sipariş tarihine yer verildi. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG ön siparişleri ne zaman başlıyor?

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 13:41
Takip Et

TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG ön siparişleri ne zaman başlıyor? TOGG ön sipariş tarihi ne?

TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG ön siparişleri ne zaman başlıyor? TOGG ön sipariş tarihi ne?
+
Aa
-

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için geri sayım başladı. Her adımı merakla takip edilen TOGG’un ön sipariş tarihi araştırılıyor. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG ön siparişleri ne zaman başlıyor?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz" denildi.

‘’CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN VERİLEN SİPARİŞLER DIŞINDA SİPARİŞ ALMIYORUZ’’

TOGG resmi sosyal medya hesabındaki açıklamada ön siparişler için,’’Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin.’’ şeklinde açıklamaya yer verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
1
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
2
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
3
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık eleştirisi. “Bu yanlış bir söylem” diyerek tepki gösterdi
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
4
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
5
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
﻿Vahdettin’in Türklere hakaret ettiği o sözleri: Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz cahiller sürüsü
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
6
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den dikkat çeken ittifak açıklaması
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
7
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Saat 18.57 de başlayacak olan tatbikat bildirimi gecikti. AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi
﻿Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru kırıldı! 71 bin 110 araç geçti
﻿Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru kırıldı! 71 bin 110 araç geçti
﻿Avrasya Tüneli'nden geçiş rekoru kırıldı! 71 bin 110 araç geçti
﻿Cami minaresinde intihar girişiminde bulunmuştu: Bu sefer de üst geçide çıktı
﻿Cami minaresinde intihar girişiminde bulunmuştu: Bu sefer de üst geçide çıktı
﻿Cami minaresinde intihar girişiminde bulunmuştu: Bu sefer de üst geçide çıktı
﻿Aileler arası silahlı kavga çıktı: 3 ölü, 4 yaralı
﻿Aileler arası silahlı kavga çıktı: 3 ölü, 4 yaralı
﻿Aileler arası silahlı kavga çıktı: 3 ölü, 4 yaralı
﻿Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da birinci oldu
﻿Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da birinci oldu
﻿Toprak Razgatlıoğlu Endonezya'da birinci oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.