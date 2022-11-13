TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG ön siparişleri ne zaman başlıyor? TOGG ön sipariş tarihi ne?

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG için geri sayım başladı. Her adımı merakla takip edilen TOGG’un ön sipariş tarihi araştırılıyor. Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG ön siparişleri ne zaman başlıyor?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz" denildi.

‘’CUMHURBAŞKANIMIZ TARAFINDAN VERİLEN SİPARİŞLER DIŞINDA SİPARİŞ ALMIYORUZ’’

TOGG resmi sosyal medya hesabındaki açıklamada ön siparişler için,’’Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. Togg hakkındaki tüm gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmenizi, Togg tarafından açıklanmayan bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Bizi izlemeye devam edin.’’ şeklinde açıklamaya yer verildi.