TOGG T10x yine sınavı geçti: 4 metreden uçtu, içindekiler hafif yaralı

Araç içindeki iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, T10X'in Mayıs ayında en çok satan elektrikli otomobil olduğu da öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) geçtiği bilgilere göre, kaza Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde meydana geldi. H.B (69) idaresindeki TOGG T10X, dağ yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından henüz yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Yalova-Armutlu karayoluna uçtu. Yerel kaynaklar, T10X'in düştükten sonra takla attığını ve araçta bulunan iki kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Kazanın ardından paylaşılan görsellerde, TOGG T10X'in önemli bir darbe almasına rağmen bütünlüğünü büyük ölçüde koruduğu gözlendi. Bu durum, aracın güvenlik konusundaki yeteneklerini bir kez daha gündeme getirdi. TOGG T10X, Mayıs ayında gerçekleştirdiği satışlarla da en çok tercih edilen elektrikli otomobil olmayı başarmıştı.

TOGG'UN SAĞLAMLIĞI DAHA ÖNCE DE KANITLANMIŞTI

Bu kaza, TOGG T10X'in karıştığı ilk olay değil. Daha önceki çeşitli kazalarda da yerli otomobilin sağlamlığı dikkatleri üzerine çekmişti. Henüz geçtiğimiz ay yaşanan bir başka kazada, bir TOGG T10X modeline arkadan tır çarpmıştı. O kazada TOGG’un arka kısmı içeri doğru göçerken, tıra çarpan tırın ön kısmında da ciddi hasar oluştuğu rapor edilmişti.

Söz konusu tır kazasının ardından TOGG sürücüsü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Çarpmanın ardından TOGG hemen 112'yi arayıp hem kazayı hem de konumu bildirmiş. Aracın şasi demirini görünce minnet ettim. Başka bir araç olsaydı, şu an defin işlemleri başlamıştı." Bu ifadeler, aracın güvenlik sistemlerinin ve yapısal dayanıklılığının altını çizmişti.