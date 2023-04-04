﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Tam otonom araçlarda 180 ve 300 kw'lik istasyonlarda birim başına 7.99 lira ücret ödeyeceği düşünüldüğünde (Togg tarafından açıklaması yapılmıştı) batarya kapasitesi 52.4 kwh olan Togg'un hızlı şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 TL, 88.5 kwh batarya kapasitesi olan Togg'unki ise 707.1 TL olarak hesaplanıyor.