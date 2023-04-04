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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Tam elektrikli arabaların yakıt için harcadığı masraf belli oldu. Sanıldığı kadar ucuz olmayan bu araçların günümüzde kullanılan içten yanmalı araçlara göre daha pahalıya geldiği hesaplamalarla ortaya çıktı.

Galeri Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 09:17
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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ve Elon Musk’ın şirketinin aracı olan Tesla’nın merak edilen yakıt masrafı belli oldu.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Elektrikli otomobiller şu anda kullanmakta olduğumuz geleneksel içten yanmalı motorlu araçlardan daha yüksek bir üretim maliyetine sahip olarak hesaplandı.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Togg'un şarj istasyonları markası Trugo, şarj istasyonlarında uygulanacak ücret tarifesini açıkladı. Şirketten alınan bilgilere göre, Togg’un her 100 kilometrede 16.7 kwh elektrik tükettiği ortaya çıktı.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Togg ile 1.000 kilometrelik yol gidildiği düşünüldüğünde, evden bataryanın doldurulup çıkılması durumunda, ilk 500 kilometreyi 142 TL'ye gidileceği ortaya çıktı.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

İkinci 500 kilometrelik yol için ise Trugo istasyonunda hızlı şarjla 667 TL ödemek gerekiyor.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Örneğin, İstanbul-Trabzon arasında Togg ile yolculuğun maliyeti toplam 809 TL civarına ulaşıyor. Bu da kilometrede 80 kuruşluk bir maliyete çıkmış oluyor.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Tam otonom araçlarda 180 ve 300 kw'lik istasyonlarda birim başına 7.99 lira ücret ödeyeceği düşünüldüğünde (Togg tarafından açıklaması yapılmıştı) batarya kapasitesi 52.4 kwh olan Togg'un hızlı şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 TL, 88.5 kwh batarya kapasitesi olan Togg'unki ise 707.1 TL olarak hesaplanıyor.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

EVDE DOLDURMAK ‘UCUZ’ AMA TAM SEKİZ SAAT RRİZDE KALMAK ZORUNDA

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Tesla ve Togg’un yüzde 20 hızlı şarj istasyonlarından, yüzde 50 ev, yüzde 30 da işyeri kaynağından şarj edilebildiği aktarıldı.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

220 wattlık elektrik şebekesinin olduğu yerde aracın her gece telefon ve laptopun şarj edildiği gibi fişe takılı kalması gerektiği belirtildi.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Elektrikli araçlar Togg ve Tesla'da 52,4 kWh (314 km menzil) bataryaya sahip versiyonu evden 115,8 TL, işyerinden 198 TL'ye hızlı şarj istasyonunundan 418,6 TL’ye doluyor. Aynı mesafeyi dizel araç yarım depoyla katediyor.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Ancak dışardaki şarj istasyonları ile kıyasla şarj süresi uzuyor. İstasyonlarda 25-30 dakikada bataryayı yüzde 80 şarj edebilirken, evde bu süre 8 saati bulabiliyor.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Dışarda bir tam otonom cihazın şarj olabilmesi için belli noktalarda istasyon bulunuyor. Örneğin Bolu'da kuran Trugo, Bursa, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Ankara, Kocaeli, Van ve Denizli'de de kurulumlarını tamamladı.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

2023 sonunda 81 ilde yerini alacağı ifade edildi. Özellikle Togg İstanbul'da da Kuzey Marmara Otoyolu ve Pendik'te şarj istasyonları bulunan Trugo, hızla bu sayıyı artırmayı hedeflediğini belirtti.

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Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı

Herhangi bir sorun yaşandığında da tam otonom araçların canlı destek alabileceği ifade edildi.

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