TOGG’dan sonra ikinci yerli otomobil VERY çıktı. Elektrikli otomobilin 'otonom' modeli çok ilgi görecek

Yeni yerli otomobil “VERY” yola çıkmaya hazırlanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız TeknoPark’ta, 400 metrekarelik bir hangarda tamamen yerli mühendis ve tasarımcılar tarafından hazırlanan “VERY” 4 farklı modelde üretilecek. Ağırlığı yüksüz olarak 400 kiloyu geçmeyecek şekilde tasarlanan yeni nesil elektrikli otomobil, mobil sistemler alanında ürün ve yazılım geliştirmek üzere kurulan teknoloji şirketi “EVRY” ekibi tarafından 300 günde geliştirildi.

Hürriyet’ten Beyazıt Şenbük’ün haberine göre, binek modeli 4 kişilik olan aracın ayrıca pick-up, 2 kişilik üstü açık ve sanayi tesislerinde 500 kilograma kadar yük taşımaya uygun ‘otonom’ modelleri de olacak. Araçların elektrik motoru, batarya ünitesi, yazılımı, uzaktan kontrol uygulamaları, otonom sürüş gibi özellikleri de 23 kişiden oluşan aynı ekip tarafından geliştirildi.

350 KM MENZİLLİ

Gelinen aşamada 300-350 km menzili olan elektrikli otomobillerin Türkiye pazarı için onay sürecinin tamamlandığını belirten “EVRY Teknoloji” kurucu ortağı Yosun Karasu otomobillerin özellikleri ve üretim süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Biz aslında elektro mobilite alanında teknoloji geliştiriyoruz. Odak noktamız bir araç üretmek ve kenara çekilmek değil. Daha çok mobilite alanındaki sorunlara çözüm getirecek bir teknoloji firmasını büyütmek isteğindeyiz. Bu teknolojilerin araçların üzerinde gösterilmesiyle kendimizi daha doğru ifade edebileceğimizi düşündük. Bu konuda ‘sürdürülebilirliğe hizmet edecek bir ürün olsun’ diyerek L7 olarak sınıflandırılan bir otomobil modelini seçtik. Şehir trafiğinde maksimum 90 km ile hareket edebiliyorsunuz ve bir insan tek başına 2 tonluk bir araçla ulaşım sağlayabiliyor. Bu da sürdürülebilirliğe tamamen aykırı. Bu nedenle L7 segmenti tercih etmek daha doğru. Araçların tiplerini küçültmenin trafik akışına ve çevreye olumlu katkısı olacaktır.

3 FARKLI BATARYA

Tasarımı ve üretimi bize ait olan 400 voltluk elektrik motoru, çoklu vites seçeneği sağlayan dişli kutusu ve 11kwh, 22kwh ve 33kwh kapasite seçeneğine sahip 3 farklı batarya opsiyonu sunuyoruz. Bunlar 35 kilo ortalama ağırlığa sahipler. Araç için geliştirdiğimiz motoru ise 16 kiloya kadar düşürebildik. Bu da bizim için çok ciddi bir ağırlık avantajı.”

ARAÇTAN ARACA ŞARJ

Kullanıcı deneyimlerinden yola çıkarak en doğru özellikleri belirlemek için ciddi bir AR-GE çalışması yaptıklarını söyleyen Yosun Karasu, “Bu nedenle araçtan araca şarj desteği ve yedek batarya özelliğine önem verdik. Araçtan araca şarj desteğinde, yolda kalan benzinli bir otomobilde yakıt transferi yapar gibi bir kablo aracılığıyla enerji transferi yapabiliyorsunuz.

UZAKTAN MOBİL KONTROL

Özellikle yük taşımaya uygun araçlarımızın ihtiyaca göre devreye giren ve çıkan dört çeker seçeneği var. Multimedya ekranları, sürüş yazılımı, dokunmatik kapılar, 220 volt elektrik çıkışı, yağmur, park ve far sensörleri, ısıtmalı ve masajlı koltuklar gibi özelliklerin yanı sıra geliştirdiğimiz mobil uygulamayla aracın pek çok fonksiyonu uzaktan kontrol edilebiliyor” dedi.